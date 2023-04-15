Активист из Полтавской пожаловался на обыск

15 апреля 2023, 01:42

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Силовики провели обыск на предприятии жителя станицы Полтавской Вадима Мотовилова, выступающего против местной свалки, и изъяли необходимое для работы оборудование. Мотовилов считает, что обыск был проведен из-за его активной гражданской позиции.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля противница свалки в станице Полтавской сообщила о том, что силовики заблокировали территорию ее компании и проводят обыск в магазине ее супруга.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября 2022 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

14 силовики провели обыск на предприятии одного из противников свалки в станице Полтавской Вадима Мотовилова. Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что является индивидуальным предпринимателем и занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей.

Мотовилов связал визит силовиков и изъятие всей техники предприятия и его личного мобильного телефона с борьбой против мусорной свалки. По его словам, рано утром на предприятие явилось порядка 30 человек - половина в форме, половина в штатском. Они блокировали вход не только на его предприятие, но и на соседские тоже.

Наталья Гаряева, чье предприятие находится по соседству, подтвердила слова Мотовилова. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проезд был заблокирован машинами, а работа продовольственного магазина парализована. «На вопросы к [силовикам], что случилось и что им тут нужно, на частной территории, они не отвечали ничего внятного», - рассказала она, добавив, что территория была заблокирована около шести-семи часов.

По словам Вадима Мотовилова, обыск проводился в рамках расследования уголовного дела по статье 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства) по факту стоянки на улице Тельмана старой "Газели". Он также рассказал, что во время акции против мусорной свалки, в ходе которой протестующие получили травмы, вел видеосъемку. При этом ему заявили, что против него возбуждено уголовное дело за унижение и оскорбление сотрудников правоохранительных органов, хотя, по его словам, он никого не унижал и не оскорблял. «Думаю, что не найдя на меня законной управы за мою гражданскую позицию, ко мне стали применять методы, которые были использован 14 апреля: фабрикация уголовного дела непонятно за что и проведение обыска с изъятием», - считает Мотовилов.

Он также заявил, что ранее ему поступали угрозы от неизвестных в связи с его позицией по свалке, а в ходе допроса после обыска его настоятельно просили прекратить выступать против свалки.

Мотовилов также заявил, что планирует обжаловать действия силовиков, которые парализовали работу его предприятия, где трудится порядка 30 человек. «У людей была зарплата. Просто чудом удалось ее выдать, потому что изъяли все! Мы без компьютеров не можем работать и даже вернуть авто хозяевам, потому что вся база с отметками, покупки новых запчастей на машины, стоимость их замены - в компьютерах, которые изъяли с непонятными целями. Они хотя бы сказали мне, что они ищут, я может быть им бы сам отдал. Но ничего и никто не сказал», - сказал Мотовилов.

Он представил в распоряжение "Кавказского узла" постановление об обыске от 13 апреля, которое ему вручили 14 апреля. В нем говорится, что в силовые структуры поступил "рапорт об обнаружении признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 326 УК РФ". "В ходе проведения проверки было установлено, что неустановленное лицо не позднее 13.04.2023 года, находясь в Красноармейском районе Краснодарского края, более точное место и время дознанием не установлено, имея умысел на уничтожение идентификационного номера и номера кузова на автомобиле марки ГАЗ-322132 в кузове белого цвета, и желая этого, неустановленным предметом либо устройством, уничтожило маркировочное обозначение идентификационного номера XTH322132Y0I63100 и номера кузова 322100Y0016616 путем механического удаления части оригинальной маркируемой детали (щит передка) и механического удаления идентифицирующих обозначений с поверхности маркировочной таблички", - говорится в постановлении.

Далее силовики отметили, что у индивидуального предпринимателя "могут находиться орудия преступления, которое могут иметь значение для уголовного дела, а также предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте", в связи с чем и планируется проведение обыска.

В объяснении Мотовилов написал, что к данному преступлению он не имеет отношения и считает, что его преследуют за гражданскую позицию.

Жительницы улицы Тельмана рассказали корреспонденту "Кавказского узла", о какой машине в упомянутом уголовном деле идет речь. По словам Ольги, напротив ее дома станичники из числа активистов поставили старую машину без номеров для того, чтобы дежурить там по ночам. «Активисты мерзнут ночами, а когда дожди, то совсем плохо, люди болеют. А так они сидят под крышей этой машины и считают мусоровозы по ночам», - рассказала она, добавив, что тоже дежурила в этой машине.

Другая жительница улица Тельмана, которую также зовут Ольга, рассказала, что 13 апреля упомянутую машину забрали силовики. "Они приехали с собаками и даже не соизволили спросить, моя ли это машина. Просто погрузили ее и увезли в неизвестном направлении. Хотя мы им поясняли, что это машина для ночных дежурств, и призвали гоняться не за активистами, а за мусоровозами, которые ездят тут в ночное время и мешают людям спать", - рассказала она.

Она также сообщила, что против нее грозятся возбудить уголовное дело по статье 306 УК РФ за ложный донос, так как она обратилась с заявлением в полицию после того, как на акции протеста 6 апреля она также получила травмы и обращалась по этому поводу в больницу. «Вместо того, чтобы разобраться, откуда у меня травмы и почему водители и полиция так вели себя на этой народной акции, они обвиняют меня и таскают по своим кабинетам, угрожая делом о ложном доносе», - заявила Ольга.

Адвокат Михаил Левицкий, считает, что в случае Мотовилова «были нарушены права предпринимателя, хотя бы потому, что нет никаких доказательств того, что Вадим Мотовилов каким-либо образом причастен к преступлению по части 1 статьи 326 УК РФ, а в самом постановлении так и сказано, что дело возбуждено в отношении «неустановленного лица».

Корреспонденту "Кавказского узла" адвокат сказал, что под видом таких уголовных дел силовики могут "прийти в любой дом или на предприятие и конфисковать все, что хочет, что является прямым нарушением прав человека на частную жизнь либо предпринимательскую деятельность".

Напомним, жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. 6 апреля руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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