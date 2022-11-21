Суд отменил крупный штраф компании активистки из Полтавской

21 ноября 2022, 20:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф в 32 миллиона рублей компании "Камавторесурс", которую возглавляет активистка Наталья Гаряева, выступающая против мусорного полигона в станице Полтавской.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября один из активистов движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской. Противники работы мусорного полигона связали смерть Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. 5 сентября активисты перекрыли дорогу на свалку, требуя внимания районных властей. Суд оштрафовал Светлану Соловьеву и Сергея Сальникова, инвалида-колясочника Юрия Трубачева и Людмилу Гришкову, которой выписан штраф в 75 тысяч рублей.

Кассационный суд снял с организации Натальи Гаряевой штраф в 32 миллиона рублей, говорится в сегодняшней публикации в Telegram-канале "Полтавская против свалки", который перепостил публикацию блогера Игоря Щербацкого, автора Telegram-канала Ne_novosti.

"Штраф, очевидно, должен был послужить механизмом давления на Наталью Гаряеву, как на одну из главных активистов движения "Полтавская против свалки", - написал Щербацкий сегодня в своем Telegram-канале.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре, 15 ноября была рассмотрена жалоба на решение судебного участка № 114 в отношении ООО ПО "Камавторесурс". "Постановление отменено полностью с прекращением производства по делу", - говорится в карточке дела на сайте суда.

Наталья Гаряева с 12 октября является генеральным директором ООО ПО "Камавторесурс", говорится на сайте сервиса проверки и анализа контрагентов rusprofile. Организация была зарегистрирована 14 ноября 1995 года, указано на сайте.

"Кавказский узел" также писал, что силовики 16 ноября попытались доставить в суд супругов Наталью Гаряеву и Вадима Мотовилова, когда они отвозили ребенка в детский садик. 18 ноября Гаряева и Мотовилов направили в прокуратуру жалобу на полицейских, которые пытались силой отвезти их в суд из детского сада.

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