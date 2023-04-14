Силовики пришли с обыском к Наталье Гаряевой

14 апреля 2023, 11:47

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Сотрудники полиции заблокировали территорию компании, принадлежащей активистке из станицы Полтавской Наталье Гаряевой, и начали обыск в магазине ее мужа, сообщила сама активистка.

Как писал "Кавказский узел", в январе полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина. По словам Гаряевой, заявление написал работник компании Натальи и Андрея Гаряевых, который заявил, что они заплатили ему 350 тысяч рублей за убийство чиновника и подрыв ведущего к свалке моста. Наталья Гаряева сочла заявление попыткой оказать на нее давление. 5 апреля стало известно, что следствие отказалось возбуждать уголовное дело.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября 2022 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Сегодня Наталья Гаряева сообщила, что на территорию ее компании «Камавторесурс» пришли сотрудники полиции. Они заблокировали въезды и выезды и проводят «следственные действия» в магазине, который принадлежит ее мужу, рассказала активистка.

"Они изымают всё, что видят: компьютеры, бухгалтерию. Что ищут, не знаю. Видимо, задача у них что-то накопать. Не удивлюсь, если что-то подкинут. Это магазин моего мужа, территория дальше - моя, «Камавторесурс». Они всё заблокировали", - приводит ее слова 93.ru.

Сообщение об обысках размещено сегодня также в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "У активистов из станицы Полтавской, протестующих против работы мусорного полигона […] проходят обыски. Зацепившись за какую-то ерунду, силовики пришли с ордерами и стали изымать компьютеры и другую технику", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на котором видны двое мужчин, изучающие документы в помещении коммерческой компании, стоящие там же другие люди и женщина, разъясняющая порядок обжалования постановления об обыске.

Напомним, жители станицы Полтавской неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. 6 апреля руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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