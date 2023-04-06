Следователи отказались возбуждать дело против Натальи Гаряевой

06 апреля 2023, 07:19

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Следствие отказало в возбуждении уголовного дела жителю станицы Полтавская в Краснодарском крае Сергею Сигаеву по его заявлению, что активистка Наталья Гаряева заказала убийство главы Красноармейского района Юрия Васина, сообщили в полиции. Гаряева назвала обвинение Сигаева попыткой давления и заявила, что намерена продолжить борьбу против местного мусорного полигона.

Как сообщал "Кавказский узел", в январе полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. По словам Гаряевой, заявление написал работник компании Натальи и Андрея Гаряевых, который заявил, что они заплатили ему 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста. Наталья Гаряева считает, что заявление является попыткой оказать на нее давление.

5 октября 2022 года один из лидеров движения "Полтавская против свалки" Андрей Гаряев был найден мертвым. Противники работы мусорного полигона связали суицид Гаряева с протестами против свалки и давлением властей. Бывшая жена бизнесмена и соучредитель компании "Камавторесурс" Наталья Гаряева рассказала, что суициду мужчины предшествовало решение суда о штрафе на сумму свыше 30 миллионов рублей. 15 ноября 2022 года кассационная инстанция в Краснодаре отменила штраф.

Дело по заявлению Сергея Сигаева в отношении Натальи Гаряевой не возбуждалось, рассказал следователь Красноармейского РОВД Михаил Пономаренко. "Сигаеву отказано в возбуждении уголовного дела", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробности своей работы над проверкой заявления Пономаренко раскрывать отказался, перенаправив корреспондента "Кавказского узла в пресс-службу управления МВД по Краснодарскому краю.

О том, что Сигаеву отказано в возбуждении дела по его заявлению рассказала также и сама Наталья Гаряева. "Считаю это давлением на меня как на лидера движения по борьбе против свалки", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также обратила внимание на то, что когда подала заявление о клевете в отношении Сигаева, то тот исчез. Активистка подчеркнула, что Сигаев должен быть наказан за клевету.

Гаряева подчеркнула, что продолжит борьбу за права жителей станицы на жизнь и здоровье. "[Власти] получают заработную плату с наших налогов за порядок в станице, но делают все против нас, людей и наших прав на благоприятную среду обитания. Мы использовали все меры дозволенные законом: мы проводили с ними встречи, беседы, мы даже в помощь им 10 суток дышали пылью от мусоровозов, выполняя их работу на дороге в станицу", – сказала активистка.

Она отметила, что такой же настрой и у других жителей станицы. "Общественное движения "Полтавская против свалки" приняло решение выйти на дорогу и перекрыть движение мусоровозам. Мы намерены стоять пока свалка не будет закрыта", – сказала Наталья Гаряева.

Сергей Сигаев заявил, что находится не в Полтавской. "Я не в Полтавской и больше там не живу. Ничего по поводу Гаряевой говорить не буду", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отвечать на вопрос, было ли его заявление в отношении Гаряевой следствием давления не него, он отказался. "Оставьте меня в покое", – потребовал Сергей Сигаев.

Глава администрации Красноармейского района Юрий Васин, убийство которого будто бы заказала Наталья Гаряева, оказался недоступен для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку. 6 апреля руководитель мусорного полигона пригрозил жителям Полтавской наказанием.

Напомним, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что мусорный полигон в Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

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