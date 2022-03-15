Суд отказался наказывать участника схода против мусорного полигона на Кубани

15 марта 2022, 16:15

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Красноармейский райсуд Кубани вынес лишь устное предупреждение жителю станицы Полтавской Игорю Мцхвариашвили, которого силовики обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия. На встрече, ставшей поводом для преследования активиста, местные жители и чиновники обсуждали вред от мусорного полигона, рассказали сам Мцхвариашвили и эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 15 января более 1000 жителей станицы Полтавской провели сход, протестуя против мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. Они создали общественный совет по закрытию полигона. Члены совета представили главе Красноармейского района Юрию Васину свои доводы об опасности мусорной свалки для здоровья жителей, и он с доводами согласился, рассказали активисты.

Красноармейский райсуд рассмотрел административный протокол в отношении местного жителя Игоря Мцхвариашвили, обвиняемого в проведении несогласованного публичного мероприятия. Таким мероприятием суд счел сход в станице Полтавской с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 14 марта "Кавказ. Реалии"*.

На одного из участников схода полиция составила административный протокол. "Мцхвариашвили участвовал в несанкционированном публичном мероприятии - встреча граждан, без использования средства наглядной агитации (плакатов), без использования сборно-разборных конструкций, с использованием звукоусилительной аппаратуры, без подачи его организатором в установленном порядке уведомления о его проведении", - процитировало постановление суда издание.

Суд вынес Игорю Мцхвариашвили устное предупреждение, посчитав малозначительным вмененное правонарушение.

Сам Мцхвариашвили пояснил, что члены общественного совета по закрытию полигона отобрали пробы воды из канала рядом с полигоном и планировали "довести до граждан их результаты", и именно это мероприятие полиция сочла несогласованным мероприятием, несмотря на то, что в нем участвовали сотрудники администрации.

Председатель краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко подтвердил, что, по его данным, сход "проходил при согласовании с муниципалитетом". "Сейчас же пытаются выставить как несанкционированное мероприятие", - сказал он. Витишко добавил, что ситуация с полигоном ТБО в станице Полтавской пока никак не разрешена, пишет издание.

Игорь Мцхвариашвили был обвинен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает от 10 тысяч до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. Материалы дела поступили в суд 2 марта, заседание провел 4 марта судья Фойгель.

"Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении", - говорится в карточке дела на сайте суда, информация в которой обновлена 10 марта. Согласно данным сайта, Красноармейский райсуд находится в станице Полтавской.

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