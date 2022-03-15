Мусорный полигон. Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

15 марта 2022, 16:15

Суд отказался наказывать участника схода против мусорного полигона на Кубани

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Красноармейский райсуд Кубани вынес лишь устное предупреждение жителю станицы Полтавской Игорю Мцхвариашвили, которого силовики обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия. На встрече, ставшей поводом для преследования активиста, местные жители и чиновники обсуждали вред от мусорного полигона, рассказали сам Мцхвариашвили и эколог Евгений Витишко.

Как писал "Кавказский узел", 15 января более 1000 жителей станицы Полтавской провели сход, протестуя против мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов. Они создали общественный совет по закрытию полигона. Члены совета представили главе Красноармейского района Юрию Васину свои доводы об опасности мусорной свалки для здоровья жителей, и он с доводами согласился, рассказали активисты.

Красноармейский райсуд рассмотрел административный протокол в отношении местного жителя Игоря Мцхвариашвили, обвиняемого в проведении несогласованного публичного мероприятия. Таким мероприятием суд счел сход в станице Полтавской с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 14 марта "Кавказ. Реалии"*.

На одного из участников схода полиция составила административный протокол. "Мцхвариашвили участвовал в несанкционированном публичном мероприятии - встреча граждан, без использования средства наглядной агитации (плакатов), без использования сборно-разборных конструкций, с использованием звукоусилительной аппаратуры, без подачи его организатором в установленном порядке уведомления о его проведении", - процитировало постановление суда издание.

Суд вынес Игорю Мцхвариашвили устное предупреждение, посчитав малозначительным вмененное правонарушение.

Сам Мцхвариашвили пояснил, что члены общественного совета по закрытию полигона отобрали пробы воды из канала рядом с полигоном и планировали "довести до граждан их результаты", и именно это мероприятие полиция сочла несогласованным мероприятием, несмотря на то, что в нем участвовали сотрудники администрации.

Председатель краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгений Витишко подтвердил, что, по его данным, сход "проходил при согласовании с муниципалитетом". "Сейчас же пытаются выставить как несанкционированное мероприятие", - сказал он. Витишко добавил, что ситуация с полигоном ТБО в станице Полтавской пока никак не разрешена, пишет издание.

Игорь Мцхвариашвили был обвинен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает от 10 тысяч до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ. Материалы дела поступили в суд 2 марта, заседание провел 4 марта судья Фойгель.

"Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении", - говорится в карточке дела на сайте суда, информация в которой обновлена 10 марта. Согласно данным сайта, Красноармейский райсуд находится в станице Полтавской.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

* издание включено Минюстом России в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Несанкционированные свалки рассердили сочинцев", "Прокуратура отреагировала на жалобы пользователей соцсети на свалку мусора в Прохладном", "Подрядчик обвинен в хищении 800 миллионов при ликвидации свалки в Волгограде".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 марта 2022, 20:03

  • ЕСПЧ встал на сторону "Кавказского узла"

    Европейский суд по правам человека спустя 12 лет удовлетворил жалобу "Кавказского узла", признав нарушения в деле по иску администрации Волгоградской области о клевете.

15 марта 2022, 19:41

15 марта 2022, 18:43

15 марта 2022, 17:51

  • Житель Ставрополья погиб на Украине

    Водитель-санитар Феликс Новоселицкий из Зеленокумска убит в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Советского округа. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее семи уроженцев Ставрополья.

15 марта 2022, 17:24

  • Очередь на "Верхнем Ларсе" создала проблемы водителям и туристам

    Запрет на выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге снят, но очередь машин у границы растянулась на несколько километров. Около пункта пропуска "Верхний Ларс" нет возможности принять душ и не работают банкоматы, а покупать еду и ночевать приходится во Владикавказе, пожаловались застрявшие на выезде в Грузию люди.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи