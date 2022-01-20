Жители кубанской станицы потребовали закрыть мусорный полигон

20 января 2022, 05:30

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Более 1000 жетелей станицы Полтавской в Краснодарском крае вышли на сход, протестуя против эксплуатации полигона, куда свозится мусор из близлежащих районов. Активисты представили доводы об опасности мусорной свалки для здоровья жителей главе района Юрию Васину и он с доводами согласился, рассказали противники полигона.

23 члена Общественного совета по закрытию полигона в станице Полтавская 19 января провели встречу с главой Красноармейского района Юрием Васиным. Встрече предшествовал сход жителей станицы Полтавская, на который собралось, по оценкам его организаторов, более 1000 человек. «После того, как чиновники увидели такое количество народа, они решили вступить с нами в переговоры для мирного урегулирования конфликта. Для этих переговоров на сходе были избраны 23 человека в Общественный совет по закрытию полигона в станице Полтавская. Меня избрали председателем совета», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель станицы Андрей Гаряев.

По его словам, 15 января люди собрались на сход из-за "смрада от свалок и грузовиков, не дающих покоя жителям ни днем, ни ночью, а также отказа властей вникать в ситуацию, что-то конструктивно решать с мусорным ЧС в крае". «Жители края тонут в собственном мусоре, и проблема много лет не решается. Чиновники переполненные свалки закрывают и открывают новые, уничтожая тем самым плодородные почвы, экологию и благоприятные условия жизни тысяч людей. Мы пояснили главе нашего муниципального образования, что жизнь в нескольких метрах от мусорной свалки опасна для жизни всего живого. И он с нами согласился», - рассказал Гаряев.

Член совета Наталья Гаряева подтвердила, что социальная напряженность среди местных жителей нарастала по мере того, как власти отказывались вести конструктивный диалог. «Все началось в ноябре 2021 года, когда просочилась информация, что к нам планируют везти мусор из Сочи, Туапсе, других городов и станиц. Вот с этого периода начался общественный резонанс. Люди стали собирать подписи под петицией в адрес президента РФ. На данный момент собрано более 5 500 подписей. Отправлены письма во все правоохранительные и экологические структуры края с требованием прекратить уничтожать мусорными завалами Краснодарский край. Станица Полтавская стала очередной жертвой, а мы - заложниками ситуации», - считает Гаряева.

По ее словам, власти препятствовали сбору подписей. «Людей пытались запугивать. Хотели заставить молчать и не придавать огласке происходящее <...> Под новую мусорную свалку в нашей станице Полтавская чиновники выделили более 30 га плодородных земель. В настоящее время их заваливают мусором с закрытых полигонов, потому что там больше нет места. Машины идут потоками по нашей единственной улице, где нет даже тротуаров. Дети лишены возможности безопасно добираться в школу. Над всей станицей стоит смрад, люди просто задыхаются от вони. И это только начало. Нам сказали, что еще не везут к нам мусор из Сочи и Туапсе. Но что будет, когда повезут? Жители станицы просто будут вынуждены ее покидать. Кто нам компенсирует расходы? На все эти вопросы ответов у наших руководителей района и края нет. Прокуратура бездействует. Мы направили заявления, но отовсюду тишина. Мы вынуждены выставлять дежурных общественников на дорогах, которые фиксируют номера машин и их количество, передвижение на фото и видео. В период зимних праздников мы насчитывали более 100 мусоровозов, в том числе из Сочи и Туапсе, хотя полигон не был открыт официально. Водители мусоровозов, понимая, что мы фиксируем это самоуправство, замазывали грязью свои номера <...> Все эти действия властей в течение почти двух месяцев и вывели людей 15 января на улицу. На нашу сторону тогда встали активисты «Экологической Вахты по Северному Кавказу», два депутата Антон Иголкин и Александр Шрамков», - рассказала Гаряева.

Экоактивист и депутат местного района Антон Иголкин также вошел в общественный совет. «Существуют недопонимания. Районная власть не понимает край, край - район. Жители не понимают районную власть. Районная власть показывает, что не видит проблем, какие видит народ, и обещают, что все будет хорошо. Но на примере того опыта в Белореченске, где тоже обещали, что все будет хорошо, наши люди уже ничему не верят. Отчасти понимаем, что районная власть в заложниках между жителями, инвесторами, кто вложился в этот бизнес, и краевыми властями. Пока что власти выставляют народ причиной всех проблем. Мирный сход граждан 15 января 22 года изменил ситуацию, власть хотя бы услышала нас», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Белореченска неоднократно выступали против работы местного мусорного полигона. Так 25 июля 2020 года на трассе в Белореченске, ведущей к полигону, прошла серия одиночных пикетов с требованием о его закрытии. Активисты, в частности, пожаловались на сильный неприятный запах от свалки. 10 апреля в митинге против полигона приняли участие около 500 местных жителей. 4 ноября глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что рабочие приступили к строительству нового мусорного полигона под Горячим Ключом взамен переполненной свалки близ Белореченска. Власти Кубани отказались от площадки, против которой выступали активисты. 8 ноября 2021 года более 10 тысяч жителей Горячего Ключа попросили губернатора Кубани пересмотреть планы по переносу Белореченского полигона в района Горячего Ключа. По словам главы краснодарского отделения "Зеленой лиги" Евгения Витишко, экологи предлагали несколько вариантов размещения муниципального полигона, но краевые власти выбрали именно Горячий Ключ.

Его коллега по местному парламенту, депутат Полтавского сельского поселения Александр Шрамков также "очень обеспокоен строительством, расширением и существованием мусорного полигона вблизи станицы Полтавской, не более чем в 400 метрах от жилых домов". "От имени граждан станицы Полтавской возражаю против полигона. Я и жители считаем, что было нарушено лицензионное законодательство оператором при получении лицензии на данный полигон, так как имеется ряд нарушений, делающих невозможным безопасную эксплуатацию данного полигона. Который расположен не только в недопустимой близости от населенного пункта, но уже переполнены мусором оросительные каналы, который впоследствии сбрасывается в лиманную систему и затем в Азово-Черноморскую акваторию. Кроме того, хотелось бы отметить громкие заявления и жалобы граждан, которые проживают рядом с мусорным полигоном, бесконечные и бесконтрольные транспортные потоки, везущие мусор большегрузами. Данную мусорную свалку сложно назвать "полигоном". Это именно мусорка, где идёт накопление мусора разного содержания, нам неизвестного, будь то ртутные лампы и ряд других опасных, вредных для организма отходов. Кроме того, нас уверяли, просили и убеждали в том, что будет построена объездная дорога. Но и это не спасёт положение. То есть, как мусор пребывал в станицу Полтавскую, так он пребывает, растет и разрастается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, мусор негативно влияет на здоровье людей и экологию. "Это и собрало большое количество граждан, и если сейчас не изменить ситуацию, то люди настроены очень серьезно - перекрыть движение, насколько мне известно, собираться вновь и вновь. На сегодняшний день несколько депутатов и общественная инициативная группа жителей сплотились вокруг этой проблемы <...> Мы полагаем, что местными усилиями мы не решим этой проблемы. Краевая ну и, соответственно, федеральная власть могут решить этот вопрос <...> Еще для общего масштаба нам добавили мусор из Сочи, Туапсе. Нам хватает мусора с Крымского, Славянского и других районов", - добавил Шрамков.

Член совета и житель станицы Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "по документам свалка вблизи станицы Полтавской указана как "полигон для захоронения твердых коммунальный отходов". "Но, побывав на месте, ни один человек уже не сможет назвать это безобразное образование "полигоном". По факту это огромный зловонный курган токсичного мусора, сваленный прям на землю среди полей. Покупая к столу кубанский рис, вы вряд ли могли подумать, что эта ценная культура произрастает всего в нескольких метрах от места, убивающего все живое. Масштабы экологического бедствия не оканчиваются нашей станицей, они тянуться нескончаемой зловонной рекой до курортов Краснодарского края - побережья Азовского моря - отравляя по пути все живое. По улицам некогда тихой станицы двинулись колонны мусоровозов, их нескончаемый поток только нарастает, <...> разрушаются дороги, мусор разлетается вдоль дорог и домовладений станичников», - сказал он.

Аркадий Зоринянц также вошел в общественный совет и присутствовал на сходе граждан 15 января и встрече с главой района 19 января. «Полигон находится среди рисовых чеков. Никакого отдельного дренажа или фильтрации сточных вод на нем никогда не было, поэтому весь фильтрат попадает напрямую в сбросной канал, далее в протоку и в Азовское море. Полигон находится на месте бывших плавней, именно поэтому там выращивают рис, а значит грунтовые воды очень близко. Люди из близлежащих домов пытались бурить скважины для забора хотя бы технической воды. Но после сдачи воды в СЭС им сказали: "Это канализация и использовать ее нельзя". Полигон находится в непосредственной близости от жилых домов, дорога к нему идет через станицу, на которой отсутствует обочина и тротуар, а значит безопасно дойти даже до школы дети не могут. Вокруг полигона нет санитарно-защитной зоны, а попытка сделать ее завершилась запретом Росприродонадзора и штрафом разработчикам проекта», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, жители не могут добиться внятных ответов от Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры по данным фактам. «Исследования проводятся, но нам говорят на словах, что якобы были незначительные нарушения, и они уже устранены», - добавил Зоринянц.

Дом Людмилы Гришковой находится рядом со свалкой. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в этом доме с 1984 года. «Свалка тут была всегда, но очень маленькая. Она обслуживала только жителей нашего поселения и никогда никому не мешала. Но когда масштабы увеличились, жизнь стала невозможной», - рассказала женщина.

Глава районного поселения Юрий Васин заявил, что «солидарен с жителями». «Ранее мы принимали 80 000 тонн отходов в год, а сейчас нас обязали принимать 400 тысяч тонн. Этот полигон, естественно, не выдержит столько отходов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он признался, что не сам принимает решения по организации новых свалок и полигонов. "Есть приказ министерства ЖКХ края от декабря 2021 года, которым нас обязали и выделить землю, и организовать прием мусора из Сочи, Туапсе и других поселений края", - рассказал он.

Эколог, член партии «Яблоко» Евгений Витишко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знаком с проблемой Полтавского полигона, был там лично, общался с жителями и депутатами. «Проблема с мусором в крае огромная. Мы тонем в собственном мусоре и так будет продолжаться, пока власти не начнут вводить прогрессивные меры по сортировке отходов и их вторичного использования. О сортировке много говорят, но ее внедрение так и не начато. Все складируется в одну кучу. И таких куч будет еще больше, они будут только нарастать в прогрессии, если не изменится ментальность руководства, ответственного за организацию этого важного дела», - рассказал он.

По словам Витишко, он входит с другими экологами в рабочую группу при губернаторе. «Многократно мы говорили о ситуации в крае губернатору и его окружению, но воз, к сожалению, пока и ныне там», - посетовал он. Однако эколог отметил также, что работа по информированию населения и властей о необходимости перехода на сортировку мусора и рекультивацию существующих свалок будет продолжаться. Он надеется, что жителям станицы Полтавская удастся отстоять свои права, но остается открытым вопрос, куда сваливать отходы, которыми полон Краснодарский край.