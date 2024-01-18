Фейковое видео дало повод для преследования противников свалки в Полтавской

18 января 2024, 08:02

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Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева пожаловалась, что Роспотребнадзор обратился в полицию и прокуратуру после того, как в телеграм-каналах распространилось фейковое видео, что будто бы техника предприятия, принадлежащего Гаряевой, перевозит мусор на несанкционированную свалку. Адвокат Гаряевой заявил, что встречно обратился с жалобой в полицию на сотрудницу Роспотребнадзора, которая подала заявление.

Как информировал "Кавказский узел", 12 января стало известно, что председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал провести проверку заявления лидера движения "Полтавская против свалки" Натальи Гаряевой об угрозах расправы и фабрикации уголовного дела. Ранее Гаряева направила заявления Генпрокурору, главе Следкома и президенту с жалобой на угрозы и фабрикацию уголовного дела.

10 января Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и председателю Следкома с жалобой на неправомерное преследование. Активистка заявила, что коррумпированные чиновники, заинтересованные продлить работу мусорного полигона в станице, пытаются сфабриковать против нее уголовное дело. Позднее, по словам Гаряевой, она посоветовалась с юристами и сочла, что видеообращения будет недостаточно.

По словам Натальи Гаряевой, после ее видеообращения к главе Следкома с ней из этого ведомства не связывались, и она была вынуждена объявить о проведении голодовки в следственном управлении (СУ) СКР по Краснодарскому краю. После этого ее принял заместитель руководителя этого управления. "Мне, как обычно только пообещали разобраться с моим заявлением об организации преследования", – сказала Наталья Гаряева корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что разбирательства по ее заявлениям идут очень долго – месяцами, в то время как против нее и ее сподвижников дела фабрикуются быстро и реакция на ложные доносы молниеносная. Активистка отметила, что в записи на прием к Бастрыкину ей 17 января в очередной раз отказали.

По словам Гаряевой ей случайно стало известно о том, что заместитель руководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю Елена Лапина направила в отношении активистки заявление в прокуратуру. Гаряева заявила, что изложенные в этом заявлении сведения являются ложными. "Мне стало известно из соцсетей, что чиновница дописалась до того, что борцы с Полтавским полигоном, сами, по ее мнению, стали организаторами незаконного мусорного бизнеса и новой несанкционированной свалки в Полтавской, возле кладбища", – пояснила Гаряева.

Она пояснила, что обратилась с жалобой в Следком после того, как и.о. помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СКР по Краснодарскому краю Олег Уваров сообщил о том, что в ОМВД России по Красноармейскому району находится материал проверки в отношении Гаряевой по обращению Елены Лапиной о том, что сотрудники ООО ПО "Камавторесурс" будто бы нарушили природоохранное законодательство. "Я так же направила запрос с просьбой ознакомиться с ее заявлением, чтобы дать пояснения", – сказала Гаряева.

Она заявила, что считает заявление Лапиной в полицию и прокуратуру очередным витком организации на нее давления и преследования за многочисленные акции протеста против работы мусорного полигона в Полтавской. Гаряева пояснила, что провела с активистами расследование и выяснила, что обращение чиновницы в полицию сфальсифицировано.

Пост о том, что активисты из Полтавской, выступавшие против работы мусорного полигона, будто бы сами причастны к созданию несанкционированной свалки, был опубликован 29 декабря 2023 года в телеграм-канале "Экотехпром". На кадрах прикрепленного к посту видео показана копия ответа Лапиной анониму, в котором ему сообщается, что по его обращению проведена проверка в отношении ООО ПО "Камавторесурс" о транспортировании отходов высокого класса опасности и их сжигания на почве. В конце приведенного на видео ответа Лапина сообщает анониму, что видео и фото свалки она отправила в полицию Красноармейского района.

Наталья Гаряева заявила, что распространенные в интернете сведения за подписью Лапиной не соответствуют действительности. Она напомнила, что является генеральным директором и совладельцем ООО ПО "Камавторесурс". "Мы занимаемся автоуслугами, продажами запчастей и автотехники, общественным питанием и другими видами услуг. С бизнесом в сфере приема и утилизации отходов никак не связаны", – подчеркнула она.

С октября 2022 года Наталья Гаряева является гендиректором компании "Камавторесурс", созданной в 1995 году. Она возглавила компанию после смерти бывшего супруга и совладельца компании Андрея Гаряева. Андрей Гаряев вместе с другими активистами требовал закрыть мусорный полигон в Полтавской, а 5 октября 2022 года был найден мертвым.

Наталья Гаряева полагает, что выгоду от свалки в Полтавской получали связанные с этим мусорным полигоном чиновники, так как не реагировали на обращения активистов, а наоборот покрывали мусорный бизнес. Активистка заявила, что когда свалку закрыли, то началось преследование не тех, кто ее организовал, а ее саму и ее предприятия. "Для начала в сети интернет в телеграм-каналах разместили фальшивку – смонтированный видеосюжет, в котором неизвестно кому принадлежащий трактор перевозит отходы. К этому трактору путем видеомонтажа приделали государственный регистрационный номер, выданный самоходной технике, зарегистрированной за ООО ПО "Камавторесурс", – пояснила она.

О том, что полиция проводит проверку, Гаряевой стало известно после того, как в полицию был вызван представитель ее организации. В начале активисты не знали, кто направил заявление. Однако позже выяснила, что его направила Лапина. Сейчас остается неизвестным имя анонима, который, по словам самой Лапиной, направил ей обращение. "Кто тот аноним, который попросил ее проводить проверку именно моей организации, этот вопрос предстоит выяснить Следственному комитету, куда я обратилась", – подчеркнула активистка

Губернатор дал Гаряевой гарантии безопасности

Гаряева также рассказала, что после того, как она записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и главе Следкома, то после этого с ней встретился губернатор Краснодарского края и пообещал защитить от незаконного уголовного преследования. "И это обещание оказывается было на фоне идущей полным ходом за моей спиной проверки моего предприятия на основании сфальсифицированных фейковых видеосюжетов в телеграм", – заявила Гаряева.

"Информацию и поступающие угрозы сфальсифицировать против меня любое уголовное дело я воспринимаю реально. Так как ранее в качестве мести за экологическую деятельность был доведен до самоубийства основатель Общественного совета по закрытию Полтавского полигона А. Гаряев – мой бывший супруг и близкий мне человек, а на предприятие, где работает мой супруг В. Мотовилов, были подброшены предметы, на основании которых отдел МВД по Красноармейскому району возбудил уголовное дело и пытается его незаконно привлечь к уголовной ответственности", – сказала активистка.

Она напомнила, что ранее, возглавляемое ее бывшим супругом предприятие ООО "Камавторесурс" было незаконно оштрафовано за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг), судья назначил максимальную сумму в размере 30 миллионов 235 тысяч 267 рублей. Позже этот штраф был признан незаконным и отменен, но предприятие было поставлено на грань разорения. "И это, в том числе, довело А. Гаряева до самоубийства", – подчеркнула Наталья Гаряева.

"У меня реально есть основания опасаться, что мне, как моему супругу Мотовилову, что-то подбросят или меня арестуют, потому что я не останавливаюсь и мешаю заново открыть свалку. И если бы не шум, поднявшийся вокруг моего видео с просьбой о защите, думаю, что меня бы давно могли арестовать", – считает Наталья Гаряева.

Она подчеркнула, что ООО ПО "Камавторесурс" для Полтавской во многом – предприятие градообразующее и, если его закроют, сотни семей останутся без средств к существованию. "Но самое отвратительное, что меня пытаются обвинить на основании откровенной фальшивки и по подложному обвинению уже открыто выступившей против меня госчиновницы, задача которой защищать природу, а не мстить защитникам природы", – подчеркнула активистка.

Елена Лапина подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что 6 декабря 2023 года после проведенной внеплановой проверки несанкционированной свалки направила в прокуратуру Красноармейского района заявление на Гаряеву и ее организацию за №ЕЛ-02-19246. При этом она затруднилась уточнить кто именно и когда обратился по поводу проведения внеплановой проверки по поводу новой несанкционированной свалки, будто бы принадлежащей Гаряевой. Она так же затруднилась ответить по вопрос почему не проводила проверки по многочисленным заявлениям самой Натальи Гаряевой.

"Заявление в наш адрес по факту несанкционированной свалки в районе кладбища подтвердилось. Сотрудники Росприроднадзора выявили нарушения и о них было сообщено в прокуратуру", – сказала чиновница.

Лапина не смогла пояснить почему новую несанкционированную свалку она связала с Гаряевой и ее предприятием. "Пишите запрос", – сказала Лапина.

Кубанские экологи указали на системный характер преследования экоактивистов чиновниками

Адвокат Юрий Восканьянц, представляющий интересы Натальи Гаряевой, рассказал, что вместе с подзащитной направил жалобу на Лапину. "17 января мы направили очередное заявление уже по поводу ложного доноса сотрудницы Росприроднадзора Елены Лапиной", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также он заявил, что сторона Гаряевой намерена добиваться привлечения к ответственности местных изданий и телеграм-каналов, которые публикуют статьи и видео с целью опорочить ее саму, а также ее предприятие.

Эколог Евгений Витишко отметил, преследование властями экоактивистов в Краснодарском крае не является чем-то новым. "Так же было со мной и с Андреем Рудомахой, и с Суреном Газаряном, и другими. Для начала это кампания по дискредитации доброго имени активиста. Затем угрозы, избиения, аресты, обыски, тюрьмы… лишение свободы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Дмитрий Шевченко, который так же подвергался преследованиям за свою экологическую деятельность, высказал схожее мнение.

"Меры к тем, кто занимается экологической деятельностью, разные и индивидуальные. К примеру, сейчас стало удобно объявлять целые организации иноагентами или нежелательными организациями и парализовывать тем самым их правозащитную и природоохранную деятельность. Не буду называть эти организации, но они есть и давление на них идет таким образом. Что касается отдельных активистов в регионах, то к ним применяют другие меры воздействия и это мы сейчас видим на примере Натальи Гаряевой, близких ей людей и единомышленников. Против них пытаются фабриковать уголовные дела и тем самым заставить их молчать. Эти люди сейчас в особенной группе риска", – отметил Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

Тот факт, что Гаряева руководит предприятием, говорит о том, что у властей есть дополнительный рычаг давления на нее, считает он. "Живя в Полтавской и ведя там свой бизнес Наталья Гаряева несомненно подвергается большому риску преследований", – отметил Шевченко.

"Наталья Гаряева остается объектом мести коррупционной власти за ее активность и авторитет среди людей. И именно в это время люди должны быть особенно бдительны и наблюдать за судьбой Натали Гаряевой, не оставлять без внимания незаконность ее преследования", – подчеркнул он.

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