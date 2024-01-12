Жалоба Гаряевой привлекла внимание Бастрыкина

12 января 2024, 14:00

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Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал провести проверку заявления кубанской активистки Натальи Гаряевой об угрозах расправы и фабрикации уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", 11 января лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева направила заявления генпрокурору, главе Следкома и президенту, опасаясь, что угрозы расправы и фабрикации уголовного дела против нее будут реализованы. По словам активистки, силовики принуждают ее подчиненных к оговору и готовят обыски с провокацией в виде подброшенных сфальсифицированных "улик".

Днем ранее, 10 января Наталья Гаряева записала видеообращение к президенту России, генпрокурору и председателю Следкома с жалобой на неправомерное преследование. Активистка заявила, что коррумпированные чиновники, заинтересованные продлить работу мусорного полигона в станице, пытаются сфабриковать против нее уголовное дело. Позднее, по словам Гаряевой, она посоветовалась с юристами и сочла, что видеообращения будет недостаточно.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР представить доклад по доводам, изложенным в обращении жительницы Кубани, сообщил сегодня инфоцентр Следкома.

"В центральный аппарат будет доложено по обращению жительницы Краснодарского края. В социальных медиа размещено обращение представителя движения, выступающего за ликвидацию полигона отходов в одном из населенных пунктов Краснодарского края. Сообщается, что после закрытия полигона ей стали поступать угрозы", - поясняется в публикации на сайте ведомства.

Жители станицы Полтавской ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки с начала 2022 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

4 декабря 2023 года губернатор Краснодарского края заявил, что мусорный полигон в станице Полтавская закрыт. Активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки: станичники отметили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

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