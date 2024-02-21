Активисты сообщили об угрозе возобновления работы свалки в станице Полтавской

21 февраля 2024, 04:49

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Существует реальная угроза, что свалка в станице Полтавской, против которой ведут борьбу местные жители, вновь начнет работать, сообщил юрист АНО "Зеленая станица" Юрий Восканянц. По его словам, об этом говорят работники полигона, которых просто отправили в отпуск. Судья, который рассматривает иск о закрытии свалки, отклонил все ходатайства активистов, чем заставил сомневаться в своей объективности, отметила активистка Наталья Гаряева.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября 2023 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал от подчиненных в течение месяца принять решение о дальнейшей судьбе мусорного полигона около станицы Полтавской. С 11 ноября работа полигона будет временно приостановлена для работ на его территории, сообщила 7 ноября администрация Красноармейского района. Временная приостановка не решит проблему жителей станицы, заявила лидер местного общественного движения Наталья Гаряева. Активисты призывают губернатора окончательно закрыть свалку до 31 декабря. 4 декабря губернатор заявил, что мусорный полигон закрыт благодаря активности местных жителей. Однако активисты призвали подтвердить документально слова о закрытии свалки, хотя позиция краевых властей их и обнадежила.

Жители станицы Полтавской на Кубани с начала 2022 года ведут борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. Вопреки давлению, преследованиям и штрафам они пикетировали администрацию, перекрывали дорогу мусоровозам. После пожара на свалке и выявления токсинов в выращиваемом рядом рисе чиновники объявили о приостановке работы полигона, но станичники потребовали окончательного его закрытия, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

20 февраля в Красноармейском районном суде Краснодарского края состоялось первое судебное заседание по заявлению АНО «Зеленая станица» «о приостановлении эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в станице Полтавская, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду».

Представители организации потребовали «возложить на общество с ограниченной ответственностью МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Красноармейского района обязанность приостановить осуществление деятельности по обработке и утилизации отходов на полигоне твердых коммунальных отходов <...> до исполнения вступившего в законную силу решения Красноармейского районного суда Краснодарского края от 17 октября 2022 года».

17 октября 2022 года прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения". Активисты заявили после суда, что признание судом нарушений при работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки.

Юрист АНО "Зеленая станица" Юрий Восканянц рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что иск «гулял» из гражданского суда в арбитражный и обратно почти год. «Иск был подан в мае прошлого года. Судья, который в настоящее время рассматривает этот иск, получив его, счел, что он не подсуден суду общей юрисдикции, должен рассматриваться в арбитраже и отправил дело туда. Арбитражный суд принялся рассматривать иск и даже провел несколько заседаний, после чего вдруг пришел к выводу, что суд не подсуден арбитражному суду и передал его назад обратно в Красноармейский суд… И вот после длительного путешествия началось его рассмотрение заново с суде, куда он и был подан первоначально. Естественно, речь идет об умышленном затягивании процесса и волоките с целью выиграть время, так как ответчик подал в суд на министерство ЖКХ за то, что их убрали из схемы, как действующее предприятие», - рассказал юрист.

По его словам, этот иск имеет очень важное значение, так как есть реальная угроза, что свалка вновь начнет работу. "У нас есть только слова губернатора, который на всю Россию в прямом эфире сказал, что полигон закрыт и больше никогда не откроется. А юридически никаких документов, подтверждающих, что полигон действительно закрыт, у нас нет. Тем более что работники полигона, общаясь с нашими активистами, рассказывают, что их отпустили пока в отпуск на минимальную зарплату домой и сказали, что скоро они выйдут на работу снова. То есть свалка планируется открыться вновь. Тем более, как я отметил выше, мусорщики подали иск на министерство ЖКХ края, чтобы те вернули их в рабочую схему по принятию отходов", - рассказал Восканьянц.

Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева также предположила, что чиновники, силовики и представители регоператора ведут двойную игру. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также присутствовала на суде с двумя десятками активистов. «На суд пришли порядка 30 человек, но только 20 смогли пройти, остальных десять не пустили со ссылкой на, то что в зале на всех мест не хватит», - отметила Гаряева.

По ее мнению, судья проявляется необъективность. "Он отказал нам во всех наших ходатайствах. А просили мы суд совершить важные для правильного разрешения дела действия. А именно: провести выездное заседание на свалке и лично убедиться, что жить рядом с таким «соседом» невозможно. Судья отказался провести независимую государственную экологическую экспертизу состояния мест, где живут люди и находятся сельхозугодья. Отказался привлечь к участию в деле прокурора. И это при том, что в настоящее время никак нельзя оставлять свалку в существующем виде, где, несмотря на то что мусоровозы больше не снуют с новым мусором, но от старого течет фильтрат в водоемы и водные каналы… На свалке ничего не делается ее владельцами для приведения ее в порядок, как требует закон и решение суда. Там землей сверху засыпали все, что горело, и сейчас пока тишина. Заниматься рекультивацией должны владельцы свалки вместе с министерством ЖКХ края. И им надо немедленно проводить какие-то революционные мероприятия, каким-то образом предотвращать попадание фильтрата в водоносные слои", - рассказала Гаряева. Также, по ее словам, судья не разрешил активистам вести фото- и видеосъемку.

Само заседание она назвала интересным и "странным". "Все началось с того, что суд забыл проверить явку участников и их документы, не разъяснил права и заодно отчитал представителя прессы, запретив вести съёмку процесса. А почему он это сделал - стало понятно почти сразу. Суд лихо пошёл отказывать истцам во всех ходатайствах. Выездное заседание суду не нужно, экспертизу проводить не нужно... И самое главное - суд категорически отказался привлечь к участию в деле прокурора. То есть того, с кого началось все это дело. Того, кто выявил нарушения на свалке и обратился в суд с требованием обязать свалку устранить нарушения. Почему суд это сделал, сказать сейчас трудно... Но то, что это странно - сказать можно и нужно прямо сейчас. Такими темпами исход дела предрешен. Суду не нужны доказательства, суду не нужна объективность», - рассказала Гаряева.

Что касается угрозы преследования, то и Гаряева, и Юрий Восканянц сообщили, что точка в этом пока не поставлена, никаких документов нет, однако пока никто из силовиков ее не беспокоил.

Сотрудник канцелярии по гражданским делам суда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что следующее заседание по иску АНО "Зеленая станица" запланировано на 6 марта.

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Восканянц и эколог Евгений Витишко.

В Краснодарском крае сложилась очень сложная ситуация с утилизацией мусора, и внятной стратегии ее разрешения нет, констатировали в феврале 2023 года экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко. Четыре полигона на Кубани должны были закрыться с 1 января, но губернатор смог получить у вице-премьера России Виктории Абрамченко продление срока их работы до 2026 года, рассказал Евгений Витишко.

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