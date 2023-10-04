Жители Полтавской призвали остановить преследование противников свалки

04 октября 2023, 11:12

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Обращение к губернатору Кубани с призывом вмешаться и остановить преследование противников свалки в станице Полтавской подписали 87 человек. Инвалид Юрий Трубачев, оштрафованный за слова о возможном бунте станичников, обжаловал решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября силовики доставили тяжелобольного активиста из станицы Полтавской, инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного публичного мероприятия). Поводом для штрафа стало участие Трубачева в съемке видео против мусорного полигона близ станицы. Трубачев рассказал, что в суде был лишен доступа в туалет в течение нескольких часов, поскольку суд не оборудован для инвалидов-колясочников. Он пообещал обжаловать решение о штрафе и бесчеловечное обращение во время процесса.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием закрытия местного мусорного полигона. Станичники также требовали, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 18 апреля активисты обратились к Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики. Кондратьев тогда так и не встретился с жителями Полтавской, и они в конце апреля пожаловались Владимиру Путину. 31 августа станичники записали новое обращение к Путину, попросив "заставить" губернатора встретиться с ними. 14 сентября Кондратьев побывал в Полтавской и встретился с активистами. Решение о закрытии мусорного полигона будет принято только в том случае, если государственная экспертиза подтвердит его угрозу экологии и здоровью людей, заявил он на встрече.

Сегодня жители станицы Полтавская отправили коллективное обращение губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в защиту Юрия Трубачева. Обращение, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", подписали 87 жителей станицы.

"Мы просим: остановите своих чиновников. Хватит преследовать людей за защиту прав, хватит таскать нас в суды за обращение к президенту России... Вы же можете разъяснить сотрудникам полиции, что у людей есть право обратиться к президенту? […] С каждым новым административным арестом жителей Полтавской, с каждым новым штрафом, с каждым новым эпизодом издевательства над инвалидом – именно вы в глазах людей будете нести моральную ответственность", - говорится в коллективном обращении.

Его авторы приложили к обращению копии судебного акта, документа об установлении инвалидности Трубачева, а также фото и видеоматериалы. Вениамин Кондратьев, по состоянию на 11.10 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале обращение станичников.

Сам Юрий Трубачев обжаловал административный штраф. "С указанным постановлением суда от 27 сентября не согласен и считаю его незаконным", - написал он в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". Трубачев пояснил в апелляционной жалобе, что в своей публикации предупреждал власти о возможном бунте жителей, а агитации или призывов к несогласованной акции не допускал. Активист попросил отменить постановление Красноармейского райсуда и прекратить дело "в связи с отсутствием состава административного правонарушения".

Трубачеву инкриминировалось участие в ролике, где он словами "Грядет бунт" пытается предупредить власть, рассказал ранее адвокат, представляющий интересы Трубачева.

Напомним, жители станицы Полтавской 23 марта и 5 апреля блокировали мусоровозам дорогу на полигон. Эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 7 апреля Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, подтвердил эколог Евгений Витишко.

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