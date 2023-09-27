Инвалид-колясочник из Полтавской оштрафован за призыв к протестам

27 сентября 2023, 16:04

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Силовики доставили тяжелобольного активиста из станицы Полтавской, инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для штрафа стало участие Трубачева в ролике против мусорного полигона близ станицы.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Полтавская против свалки" объединились с созданной в 2022 году местной общественной организацией "Зеленая станица" для участия в судебных процессах по искам прокуратуры и администрации Красноармейского района о закрытии мусорного полигона в станице Полтавской. Иск прокуратуры был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде. 2 ноября 2022 года представитель Росприроднадзора заявил в суде, что свалка "не оказывает негативного влияния на окружающую среду". 30 ноября 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края отказался удовлетворить иск администрации Красноармейского района о закрытии полигона. Представитель краевой прокуратуры на заседании заявил, что мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу, поскольку альтернативных площадок для сбора отходов нет.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу, на жителей были составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Также жители рассказали, что получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело. 7 апреля инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых пострадали его односельчане.

Силовики задержали и доставили в суд инвалида-колясочника Юрия Трубачева, одного из активных борцов против мусорного полигона близ станицы Полтавская. Один из полицейских отвез Трубачева в суд, около здания суда активисту стало плохо, ему понадобился кислород, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Полтавская против свалки".

Адвокат, представляющий интересы Трубачева, рассказал, что его подзащитного привлекли к ответственности за организацию массовых мероприятий без надлежащего согласования с органами власти. "Вменяется в вину ему участие в ролике, где он словами: "Грядет бунт", пытается предупредить власть. <...> Мы считаем, что это абсолютно незаконно, некорректно и планируем обжаловать в вышестоящие инстанции", - заявил адвокат в видеоролике.

Красноармейский районный суд признал Трубачева виновным в организации несогласованного властями мероприятия и оштрафовал на 15 тысяч рублей, рассказала изданию "Кавказ.Реалии"** лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы в отношении Трубачева поступили в суд сегодня, решение суда к 15.45 мск на сайте не опубликовано.