Краевая прокуратура выступила за сохранение свалки в Полтавской

10 марта 2023, 06:24

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Мусорный полигон в Полтавской должен продолжать работу, поскольку альтернативных площадок для сбора отходов нет, заявил представитель краевой прокуратуры на заседании суда по жалобе противников свалки. Активисты возмущены такой позицией ведомства.

Как писал "Кавказский узел", активисты из станицы Полтавской в феврале обратились в прокуратуру с просьбой ускорить реконструкцию мусорного полигона. Круглосуточное движение мусоровозов по жилым кварталам в Полтавской не прекращено, проблемы жителей усугубились из-за появления грузовиков большего объема, но полиция не фиксирует нарушения, пожаловались станичники в марте.

В октябре Красноармейский райсуд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. Признание нарушений в работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты из Полтавской. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

В Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде в Ростове-на-Дону 9 марта состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе АНО «Зеленая Станица» и АМО Красноармейского района на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который отказался прекратить деятельность ООО «МП ЖКХ» по эксплуатации мусорного полигона, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель общественной организации «Зеленая станица», Денис Приймак, участвовавший в заседании как представитель стороны истца.

В решении арбитражного суда от 30 ноября указаны доводы истца в пользу закрытия свалки в Полтавской: оператор полигона эксплуатирует его с существенными нарушениями требований природоохранного и санитарного законодательства, а также закона о недрах. «Далее суд приводит доводы о нарушениях на полигоне, установленные другими судами в результате жалоб прокуратуры района, однако принимает решение которое противоречит логике», - подчеркнула лидер общественного движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева.

Суд счел, что "прекращение деятельности спорного полигона приведет к нарушению потоков отходов на территории Краснодарского края со стороны населения и организаций и, как следствие, к возникновению новых стихийных свалок, которые влекут нарушение санитарных норм и правил, будут наносить вред окружающей среде и нарушать права граждан на благоприятную окружающую среду". При этом факты причинения вреда деятельностью ООО МП «ЖКХ» на полигоне в Полтавской суд счел недоказанным.

«Мы, естественно, не согласились с таким подходом суда первой инстанции: мол, если закрыть полигон, то начнется мусорный коллапс со стихийными свалками по всему краю. Но разве это аргумент, чтобы продолжать травить не только людей, но и все живое вокруг через отравление почв, воздуха, воды Полтавской свалкой? (9 марта) судья апелляционного суда начал заседание с вопроса ко мне как к представителю «Зеленой станицы»: «А где, по-вашему, должна быть свалка? Есть ли другое место?». Я пояснил суду, что над проблемами экологии в крае трудятся тысячи чиновников, которые получают за это немалые заработные платы, поэтому вопрос, куда перенести свалку, задается не по адресу. Я также отметил, что задача исполнить решение суда по приведению свалки в соответствие с нормами закона поручена прокуратуре Красноармейского района, однако никаких действий не принято до сих пор», - рассказал Денис Приймак.

В апелляции представители «Зеленой станицы» указывают, что отсутствие на полигоне дренажной системы, локальных очистных сооружений систем отвода биогаза и сетчатых заграждений для задержки легких отходов в условиях ветра нарушает требования санитарного законодательства.

Представитель администрации района на заседание суда 9 марта не явился. «Участие в судебном заседании не обязательно и поэтому на суд никто не явился, а свои доводы администрация изложила в апелляции», - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла». Представитель прокуратуры, который был в суде, просил отказать в иске администрации района, ссылаясь на то, что мусор больше некуда везти, кроме как на свалку в Полтавскую.

«Меня возмутила позиция, как прокуратуры, так и администрации района. Администрация, являясь истцом не явилась вообще, а прокуратура по факту выступает за экологические преступления только потому, что больше некуда везти мусор. Мы не видим государственного подхода к делу ни у суда, ни у прокуратуры, ни у администрации. Представитель прокуратуры, заявил, что прекращать деятельность полигона нельзя из-за отсутствия альтернативных площадок для складирования мусора, - то есть вопреки ущербу природе и жителям района, деятельность полигона по приему отходов с нескольких прилегающих районов должна продолжаться», - сказал Денис Приймак.

По его информации, судья взял перерыв, чтобы ознакомиться с делом. Представитель суда сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «суд по делу Полтавской свалки перенесен на 6 апреля».

И.о. прокурора Красноармейского района Янис Афисов на просьбу корреспондента «Кавказского узла» прояснить озвученную в суде позицию надзорного ведомства ответил, что в заседании 9 марта "участвовал прокурор края". Он отказался комментировать ход исполнения решения суда о реконструкции свалки, пояснив, что не может давать таких комментариев без разрешения краевой прокуратуры. Представитель краевой прокуратуры Антон Лопатин, свою очередь, заявил, что не в курсе заседания суда 9 марта и позиции ведомства, однако пообещал ее «выяснить».

«Прокурор каждого уровня самостоятелен по закону в принятии решений и даче пояснений о происходящем, однако, негласно все инструкции что и как говорить курируются вышестоящими прокуратурами», - пояснил ситуацию адвокат Сергей Костюк, не участвующий в деле.

По словам Натальи Гаряевой, круглосуточное интенсивное движение мусоровозов по жилым кварталам станицы продолжается. «Решение суда о реконструкции полигона предприятие "ЖКХ" не выполняет, а прокуратура района не контролирует. Проблема в том, что с таким подходом чиновников к проблеме через несколько лет весь Краснодарский край может утонуть в собственном мусоре. Ничего не делается для изучения и внедрения технологий по обращению с отходами», - заключила активистка.

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