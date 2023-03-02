Противники свалки в Полтавской пожаловались на бездействие властей

02 марта 2023, 04:32

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Круглосуточное движение мусоровозов по жилым кварталам в Полтавской не прекращено, проблемы жителей усугубились из-за появления грузовиков большего объема, но полиция не фиксирует нарушения, пожаловались станичники.

Как писал "Кавказский узел", активисты из станицы Полтавской в феврале обратились в прокуратуру, с просьбой ускорить реконструкцию мусорного полигона. Предприятие "ЖКХ" вопреки решению суда не собирается реконструировать полигон в Полтавской до 2026 года, заявили они.

В октябре Красноармейский райсуд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав ООО Многопрофильное предприятие "ЖКХ" Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, дренажной системой и очистными сооружениями. Признание нарушений в работе полигона стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты из Полтавской. В январе Краснодарский краевой суд подтвердил решение о необходимости реконструкции мусорного полигона.

Круглосуточное движение мусоровозов по станице Полтавской до сих пор не прекращено, многочисленные обращения местных жителей к чиновникам остаются без реакции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный активист Сергей Сальников. На встрече с чиновниками в конце февраля он зачитал коллективное обращение с подписями станичников, но ответа на это обращение не последовало.

По словам жителей Полтавской, мусоровозы ежедневно проезжают по станице более 6 километров, двигаясь между жилыми домами. "Ежедневно по жилым улицам станицы проезжают в среднем восемьдесят единиц спец транспорта. В те дни, когда на полигон начинают завозить грунт, их численность превышает сотню единиц. Станичники уже несколько лет живут в постоянном стрессе из-за бесконечного потока мусоровозов. (...). Нестерпимый шум, выпадающий мусор и зловоние, клубы пыли летними днями и разлетающаяся грязь после осадков, стали постоянными спутниками жизни людей. Уровень шума на придомовой территории и в жилых помещениях превышает все допустимые нормы, что было зафиксировано в протоколе измерения шума, подготовленный Роспотребнадзором", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

Авторы обращения отмечают, что в ночное время мусоровозы ездят по станице вопреки установленным знакам, которые запрещают движение с 20.00 до 8.00. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время "прямой линии" с жителями края 12 января поддержал жителей Полтавской на словах, заявив, что «дорога не может идти через станицу», однако фактически с тех пор ничего не было сделано для прекращения трафика мусоровозов.

Полиция не реагирует на нарушения при движении мусоровозов в ночное время, подтвердила жительница Полтавской, пенсионерка Людмила Сидорова. «Не было составлено не одного протокола о правонарушении. Люди возмущаются, бунтуют, страдают, заявляют о нарушении прав всех жителей, но реакции от правоохранителей и властей никакой», - заявила женщина корреспонденту «Кавказского узла». Сидорова в конце февраля выступила на местной сессии по подведению итогов 2022 года, подняв вопрос о движении мусоровозов через станицу, однако чиновники, по ее мнению "отказываются слышать людей и чувствуют себя безнаказанными".

После судебного процесса владельцы мусорного полигона чувствуют себя еще более безнаказанными, считает житель станицы Сергей Шевченко. Он обратил внимание, что раньше по жилым кварталам Полтавской ездили 20-тонные грузовики, теперь же ездят 30-тонные. «Они обрушают наши дороги, наш дом трясется весь, снизу доверху, ежедневно мы переживаем техногенные землетрясения, локального уровня. Из за этого идут разрушения стен, сотрясается посуда, но 30-тонники едут и едут, нам нет от них защиты ни днем ни ночью из-за бездействия полиции. Мы из за этой свалки теряем единственное жилье, имущество и здоровье», - посетовал мужчина.

Его слова подтвердила Надежда Липовая, которая строит с семьей дом на собственном участке земли в Полтавской. "Купили землю в экологически чистом месте, но теперь это ад. Несмотря на решение суда, на установленные знаки, по хлипкому мосту, который рассчитан на менее чем 20 тонн, едут 30-тонники, а полиция делает вид, что ничего не видит и не слышит. Писали заявления и жалобы, в ответ тишина", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева 1 марта получила по почте отказ в возбуждении уголовного дела о ложном доносе против жителя станицы, обвинившего ее в заказе убийства главы муниципалитета. Согласно постановлению, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", полицейские не смогли допросить этого человека ввиду его отъезда из Полтавской, но пришли к выводу, что состава преступления в его действиях нет. Активистка уверена, что силовики действуют в угоду главе района, отказываясь расследовать преступление.

Гаряева настаивает, что свалка в Полтавской должна быть закрыта немедленно поскольку решение суда, по ее мнению, технически невозможно исполнить: для проведения работ, указанных в решении суда, весь мусор необходимо сначала вывезти с полигона. «Это нереальное для исполнения решение», - заявила она "Кавказскому узлу".

Прокуратура пока не отреагировала на обращение активистов, которые просили определить порядок исполнения судебного решения и проконтролировать его, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель некоммерческой организации "Зеленая станица" Антон Иголкин.

Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает, что решения судов обязательны для исполнения всеми, кого они касаются, будь то чиновники или организации, отметил адвокат Сергей Костюк. Сторона, на которую суд возложил те или иные обязательства, вправе просить об отсрочке исполнения решения. "Принудительное исполнение решения суда возлагается на приставов. Обратиться к приставам должен истец, в данном случае прокуратура, поэтому жители станицы правильно обратились к прокурору с просьбой о контроле исполнения решения суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель компании, которая владеет мусорным полигоном в Полтавской, отказался комментировать корреспонденту "Кавказского узла" планы по реконструкции полигона, указав, что позиция предприятия изложена в апелляции на решение суда. В решении апелляционной инстанции изложены аргументы ответчика: предприятие указало, что полигон организован с учетом требований, действовавших на момент его создания, а теперь разрабатывается проект его реконструкции. Представитель прокуратуры в письменных возражениях назвал эти доводы несостоятельными, отметив, что они документально не подтверждены.

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