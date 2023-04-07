Акция на дороге в Полтавской обернулась для станичников травмами и преследованием

07 апреля 2023, 02:49

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Жительницы Полтавской, пытавшиеся помешать проезду мусоровозов через станицу, получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу Полтавскую, на жителей станицы составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Перед этим замдиректора управляющей полигоном компании Виктор Шестаков обещал станичникам, что участники блокировки трассы будут наказаны за несанкционированное мероприятие.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку.

Пенсионерке из Полтавской Людмиле Гришковой по итогам акции на трассе у мусорного полигона грозит уголовное преследование по статье о применении насилия к представителю власти (318 УК России), предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Эту информацию "Кавказскому узлу" подтвердил сотрудник полиции, который днем 6 апреля разрешил движение мусоровозов и отдал коллегам указание задержать Гришкову.

"Следователь разберется с ее делом", - сказал Виталий Скоропышный корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись от дальнейших комментариев.

Людмила Гришкова, которую ранее уже штрафовали на крупную сумму в связи с акциями протеста против свалки, считает инцидент намеренной провокацией: по словам женщины, родственник Скоропышного был ее соседом по улице и у них сложились неприязненные отношения. Силовик, который по указанию Скоропышного приблизился к ней, написал заявление о насилии. Гришкова же заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "просто отодвинула от себя его руки".

После инцидента пенсионерке потребовалась медицинская помощь, ей назначен постельный режим из-за перенесенного стресса. Лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что стояла рядом с Гришковой во время инцидента и та никакого насилия к полицейскому не применяла.

По словам Гаряевой, полицейский распорядился, чтобы мусоровоз ехал прямо на стоящих на дороге активистов. "Страшно, когда на тебя едет мусоровоз: мы этого не ожидали, стояли спинами к многотонному мусоровозу, когда он начал движение, мы даже не успели отскочить. Я закричала от страха, другие люди тоже стали кричать. У меня до сих пор болит спина, а женщина, которая была рядом со мной, упала под мусоровоз и потеряла сознание", - рассказала активистка, отметив, что планирует обращаться за медицинской помощью.

66-летняя Виктория Алейникова, упавшая под колеса мусоровоза, в течение всей ночи 6 апреля дежурила на трассе.

"Когда мусоровозы двинулись, мы стали спинами, не пропуская их, и вдруг один из полицейских отдал приказ, чтобы они ехали на нас. Я не успела даже среагировать, ударилась рукой и ногой о железки мусоровоза. Было так больно, что потемнело в глазах и я упала перед мусоровозом. Что было потом, я не помню - очнулась, когда кто-то стал давать мне нашатырь.Меня занесли в "скорую", измерили давление, оно оказалось очень высоким. У меня разбиты колени, ссадины на ногах и руках. Сделали укол, но давление не снижалось, отвезли в больницу Красноармейского района, диагноз "гипертонический криз". Приехали мои родные и врачи отпустили меня домой с условием соблюдения постельного режима", - рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Алейникова - старожил станицы, вспоминает свою улицу Шевченко как некогда "идеальную". "Теперь нам разбили мусоровозами все дороги, стоит невыносимая вонь, вся станица превращена в большую помойку", - возмущается она. После разгона активистов мусоровозы продолжили интенсивное движение через станицу, проезжая под запрещающие знаки.

Активист движения «Полтавская против свалки» Сергей Сальников отметил, что участники блокировки трассы планируют обратиться в следственные органы. "У нас есть фото и видео, доказывающие, что люди ни в чем не виноваты. Мы защищали наши жизни и здоровье, а вот действия полиции и чиновников, полагаю, должны стать поводом для разбирательства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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