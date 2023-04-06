Силовики разогнали акцию протеста в станице Полтавской

06 апреля 2023, 16:38

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Сотрудники полиции разогнали активистов, которые с 5 апреля блокировали движение мусоровозов через станицу Полтавскую, на жителей станицы составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева.

Как писал "Кавказский узел", активисты станицы Полтавская сегодня ночью остались на посту, чтобы не пропускать многотонные мусоровозы на территорию населенного пункта. Замдиректора управляющей полигоном компании Виктор Шестаков пообещал жителям, что участники блокировки трассы будут наказаны за несанкционированное мероприятие. Активистка Наталья Гаряева сообщила, что в станице выстроилась очередь из мусоровозов.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку.

6 апреля около 12 часов дня полиция в станице Полтавская попыталась задержать пенсионерку Людмилу Гришкову, которая вместе с другими участниками акции пыталась помешать движению мусоровозов через станицу. Полицейские сначала хотели убрать женщину с дороги и дать возможность многотонным машинам с мусором проехать и стали применять к ней силу. Женщина отмахнулась и попросила ее руками не трогать, после чего полицейский который стоял рядом с ней, заявил, что она ударила его, рассказала Гришкова корреспонденту "Кавказского узла".

"Они окружили меня и просто довели. У меня проблемы с давлением и сердцем, мне стало плохо. Сосед посадил меня в машину и привез домой, мне вызвали скорую помощь. Но вместо скорой помощи я вижу, как к моему дому подъехал наряд полиции. Фактически меня просто окружили. Чего они добиваются я не знаю", - говорит Людмила Гришкова, которая по ее словам находится в очень плохом состоянии, так как пришлось дежурить почти сутки.

Сегодня активисты блокировали дорогу всю ночь, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "Полтавская против свалки" Наталья Гаряева. "Люди стояли всю ночь и не пропускали машины. Я ушла поздно вечером и пришла им на смену в 5 утра. Ни одна машина не прошла на свалку. Было много полиции, нас фотографировали. Приезжал заместитель главы района Никитин и просил нас разойтись но мы ему сказали, что ты требуем присутствия здесь губернатора, который четко сказал, что мусорные машины не должны двигаться по жилым кварталам ни днем, ни ночью. Мы выполняем распоряжение губернатора и поэтому хотели, чтобы этот конфликт между местным властями, нами и губернатором был решен на месте событий, где не исполняется его же распоряжение", - подчеркнула Наталья Гаряева.

По ее словам, ночью было очень холодно, люди приносили друг другу чай, еду, теплые вещи, сменяли друг друга. Полиция наблюдала за всем этим до 12 часов дня, потом они стали удалять людей с дороги. По слова Гаряевой, за то время что люди блокировали дорогу, скопилось порядка сотни машин с мусором. Многие стояли у водоохранной зоны и с них стекала мусорная жижа прямо в воду.

"Начали зачищать дорогу с пенсионерки Людмилы Гришковой. Все было спровоцировано - якобы она ударила полицейского, но ничего этого не было. Они стали составлять протоколы на людей ни за что. Мы требовали разворачивать машины и не пускать их на полигон через жилую зону, как сказал губернатор, требовали губернатора, а они стали приписывать нам правонарушения о несанкционированной акции и о том, что мы перекрыли дорогу. Нам они стали говорить, что будет делаться дорога другая, но мы ответили, что когда сделаете другую дорогу, тогда и будете по ней ездить", - рассказала Наталья Гаряева.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.

По словам активистки Надежды Липовой, полиция разрешила движение мусоровозов. "Нас давят мусоровозы. Есть пострадавшие. Мы стоим и мусоровозы едут прямо на нас. Вызвана скорая", - рассказала Липовая корреспонденту "Кавказского узла".

Как следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Полтавская против свалки", люди выстроились цепью, пытаясь не пропустить машины, однако мусоровоз медленно начал движение прямо на них.

Полицейские силой разогнали стоявших на проезжей части людей, обеспечив мусоровозам свободный проезд, рассказала Наталья Гаряева изданию "Кавказ.Реалии"*. По ее словам, протоколы выписали за нахождение на проезжей части дороги, Гаряевой на месте назначили штраф в тысячу рублей. Гаряева подтвердила, что сотрудник полиции дал отмашку большегрузам ехать, несмотря на стоящих на дороге людей. В результате пострадали несколько человек, сообщила активистка.

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