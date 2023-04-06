В результате блокировки дороги протестующими в Полтавской в скопилась пробка из мусоровозов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Очередь из 30 мусоровозов образовалась в станице Полтавской из-за протеста активистов и местных жителей, сообщила член инициативной группы Наталья Гаряева.

Как писал "Кавказский узел", активисты станицы Полтавская сегодня ночью остались на посту, чтобы не пропускать многотонные мусоровозы на территорию населенного пункта. Замдиректора управляющей полигоном компании Виктор Шестаков пообещал жителям, что участники блокировки трассы будут наказаны за несанкционированное мероприятие.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 23 марта они заблокировали дорогу на мусорный полигон, но полицейские выписали активистам штрафы. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали мусоровозам дорогу на свалку.

Активисты и жители Полтавской перекрыли дорогу мусоровозам, из-за чего там образовалась очередь из 30 машин, сообщила член инициативной группы Наталья Гаряева. По ее словам, грузовикам приходится объезжать дорогу по окраинам, пишет сегодня "Коммерсант".

Активисты и водители мусоровозов простояли на дороге к свалке всю ночь. Сотрудники ГИБДД назвали протест "правонарушением" и потребовали открыть дорогу к полигону. Однако протестующие не расходятся, говорится в сегодняшнем сообщении в телеграм-канале Kub Mash. Там же опубликовано видео, на кадрах которого показано, как въезжает мусоровоз, а его сопровождает регулировщик.

"Общественный контроль продолжается, мы своих позиций не сдаем. Отстояли всю ночь, поэтому уходить никуда не будем", - говорит голос за кадром.

Также на видео показан спор активистов с сотрудником ГИБДД. "Данное транспортное средство не нарушает", - говорит сотрудник, указывая на подъезжающий мусоровоз. Люди настаивают, чтобы водитель предоставил им документы, разрешающие въезд на эту территорию. Видео, опубликованное в 09.30 мск, к 13.30 мск набрало 6,7 тысячи просмотров.

Напомним, в январе полиция начала расследование по заявлению о том, что противница свалки в станице Полтавской Наталья Гаряева заказала убийство главы муниципалитета. По словам Гаряевой, заявление написал работник компании Натальи и Андрея Гаряевых, который заявил, что они заплатили ему 350 тысяч рублей за убийство главы администрации Красноармейского района Юрия Васина и подрыв ведущего к свалке моста. Гаряева считает, что заявление было попыткой оказать на нее давление. Следователи отказались возбуждать дело против нее.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отметил, что мусорный полигон в станице Полтавской должен эксплуатироваться при соблюдении всех санитарных норм. "Полигон должен качественно эксплуатироваться. Здесь давайте контролировать, смотреть и вместе требовать, чтобы дорога не шла через станицу, и здесь я с жителями согласен. Тело полигона не должно прирастать в сторону станицы. Никакого запаха, мусора быть не должно", – привело 12 января РБК слова Кондратьева.