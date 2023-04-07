Инвалид в Полтавской преградил дорогу мусоровозам

07 апреля 2023, 13:37

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Инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть мусорный полигон в Полтавской. Он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых на полигоне пострадали люди.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. Днем 5 апреля активисты вновь заблокировали дорогу на свалку. 6 апреля силовики разогнали активистов, которые в течение суток блокировали движение мусоровозов через станицу, на жителей были составлены протоколы, сообщила активистка Наталья Гаряева. Также жители рассказали, что получили травмы, когда грузовики по указанию полицейского начали движение. Пенсионерке Людмиле Гришковой, которую силовик обвинил в нападении, грозит уголовное дело. Перед этим замдиректора управляющей полигоном компании Виктор Шестаков обещал станичникам, что участники блокировки трассы будут наказаны за несанкционированное мероприятие.

Инвалид первой группы Юрий Трубачев сегодня с 8:00 до 12:00 мск провел одиночный пикет на мосту, ведущему на мусорный полигон. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что не давал мусоровозам проехать.

Трубачев потребовал на акции закрыть полигон и возбудить уголовное дело против полицейского, который отдал распоряжение мусоровозам ехать, когда дорогу была заблокирована людьми. К пикетчику приехал глава района, который стал уговаривать его покинуть это место. Пенсионер потребовал, чтобы туда явился начальник полиции, но вместо него приехал его заместитель Игорь Гамаюнов. Он выслушал требования и пообещал разобраться, попросив написать письменное заявление, рассказал Трубачев.

Активист покинул место, отправившись в районный отдел полиции, чтобы написать заявление.

"Властям и полиции, ответственным за порядок в станице, больше не удастся обманывать хозяев станицы в интересах нелегального мусорного бизнеса. Мы будем добиваться закрытия полигона, пока его не закроют, и мы будем добиваться наказания тех, кто идет против народа и закона, используя свое служебное положение", - заявил Трубачев корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как инвалид-колясочник уехал с моста, мусоровозы вновь двинулись на свалку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" очевидцы.

Активистка Наталья Гаряева сказала, что местные жители проконтролируют работу полицейских. "Жители станицы будут тщательно отслеживать работу полицейских и их руководителей, которые должны в первую очередь навести порядок в своем ведомстве, а не выписывать штрафы людям, которые борются за свои жизни и здоровье", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".