Инвалид из Полтавской пожаловался на унижение в суде

28 сентября 2023, 05:10

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Тяжелобольной активист из станицы Полтавской Юрий Трубачев был лишен доступа в туалет в течение нескольких часов, поскольку суд, где рассматривали его административное дело, не оборудован для инвалидов-колясочников. Трубачев намерен обжаловать решение о штрафе и бесчеловечное обращение во время процесса.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября силовики доставили тяжелобольного активиста из станицы Полтавской, инвалида-колясочника Юрия Трубачева в суд, где он был оштрафован на 15 тысяч рублей. Поводом для штрафа стало участие Трубачева в съемке видео против мусорного полигона близ станицы.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае неоднократно проводили акции протеста с требованием ликвидации местного мусорного полигона. Станичники требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд их населенного пункта. 7 апреля инвалид-колясочник Юрий Трубачев провел одиночный пикет с требованием закрыть полигон, он преградил проезд мусоровозам, добившись от полиции обещания выяснить обстоятельства, при которых пострадали его односельчане.

Житель Полтавской Юрий Трубачев намерен обжаловать не только решение о штрафе, но и действия силовика и судьи, которые, по словам инвалида, подвергли его бесчеловечному обращению в суде. В здании суда, куда доставили Трубачева, не было пандуса и оборудованного доступа в зал, в связи с чем инвалида на несколько часов поместили в помещение хозяйственного назначения. После заседания Трубачев был вынужден полтора часа ожидать судью - в это время он не имел возможности посетить туалет - оборудованного туалета для инвалидов в суде просто не было, рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

По словам станичника, 25 сентября полицейский пришел к нему домой и объявил, что должен составить на него протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного публичного мероприятия). Спустя два дня, 27 сентября, этот же сотрудник приехал к Трубачеву, чтобы оставить его в суд.

"Он повез меня на моей коляске в суд, от моего дома это где-то километр. Пока он меня вез, он все рассказывал, как его душила совесть за составление протокола и за то что он сейчас меня везет в суд (...). Он прекрасно видел в каком тяжелом состоянии я нахожусь. Он меня оставил и ушел, потому что затащить меня в коляске без пандуса в суд было невозможно. Я ждал долго, стал задыхаться: у меня, помимо всего, большие проблемы с легкими. Никакой помощи мне никто не предлагал, пока я ожидал «правосудия». Я так же не считаю нужным скрывать, что у меня рак, который обнаружили в этом году. Я связываю это страшное заболевание напрямую с мусорной свалкой в Полтавской". - сказал Юрий Трубачев.

Спустя некоторое время сотрудники суда отвезли Трубачева на задворки и с трудом вкатили коляску в помещение хозяйственного назначения, туда же занесли флаг РФ и расставили столы. "Попасть в туалет я не мог, потому что туалета, куда я мог проехать на коляске, просто не было. Начался суд, длился около часа, после чего судья встала и ушла. Я засек время: прошло ровно полтора часа после как она появилась снова. Я думал что потеряю сознание от всех этих экзекуций", - пожаловался инвалид.

Во время заседания Трубачев пояснил, что его слова о бунте во время записи ролика были не призывом к незаконным действиям, а предупреждением для властей, что ситуация может выйти из-под контроля. Судья, тем не менее, сочла слова станичника на видео призывом к бунту и оштрафовала его. «Я испытал унижение после этого «гуманного и справедливого правосудия» в подсобном помещении», - добавил активист.

Адвокат Трубачева Михаил Левицкий обратил внимание, что отсутствие пандуса и туалета для инвалидов в здании суда, что ограничило Юрия Трубачева к доступе к правосудию и нарушило его права. Он также отметил неуважительное отношение к самому процессу, который проводился в не предназначенном для судебных заседаний помещении, а также действия судьи, которая могла оценить тяжелое состояние инвалида, но заставила его ждать еще полтора часа.

«В России существует ряд законодательных актов, касающихся обеспечения доступности в государственные и муниципальные учреждения маломобильных граждан. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" устанавливает, что "объекты социальной среды (...) должны оснащаться сооружениями и приспособлениями, обеспечивающими доступность этих объектов для инвалидов и других маломобильных граждан". На основании этого закона государственные и муниципальные учреждения обязаны обеспечивать доступность своих зданий для инвалидов и оборудовать туалеты для инвалидов", - сказал Михаил Левицкий корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист добавил, что за нарушение требования о создании доступной среды для инвалидов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Кроме того, закон устанавливает определенные требования к проведению судебных заседаний: организация процесса в помещениях, не предназначенных для этого, также нарушает права граждан на доступ к правосудию.

"Недостаточно принести флаг и иную атрибутику судопроизводства, чтобы иметь право вершить правосудие в не предназначенном для этого помещении. В этой связи отсутствие туалета приравнивается ЕСПЧ к пыткам как нарушение нормы о недопустимости жестокого, нечеловеческого или унижающего достоинство обращения, особенно если инвалиду требуется доступ к туалету из-за его состояния здоровья", - пояснил адвокат.

Согласно решению, копия которого есть в распоряжении корреспондента "Кавказского узла", суд счел Юрия Трубачева организатором публичного мероприятия из-за того, что он на видео призывает земляков бороться за свои права. Трубачев в суде не признал себя виновным и отказался от дачи пояснений, а адвокат Левицкий доказывал, что в деле отсутствует состав административного правонарушения, говорится в документе.

У Трубачева есть 10 суток на обжалование решения, отметили в канцелярии суда.

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