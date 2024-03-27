Активисты из Полтавской сочли предвзятым решение суда по иску депутата к Гаряевой

27 марта 2024, 19:13

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Красноармейский районный суд, обязав активистку Наталью Гаряеву выплатить депутату сельсовета 250 000 рублей как компенсацию морального вреда, проигнорировал доводы защиты, указали активисты из станицы Полтавской. Сама Наталья Гаряева назвала иск депутата и решение суда по нему местью за активную гражданскую позицию.

Как сообщал "Кавказский узел", районный суд на Кубани 25 марта обязал активистку из станицы Полтавской Наталью Гаряеву выплатить 250 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства депутата Трудобеликовского сельского поселения Романа Ковалева. Наталья Гаряева возглавляет движение "Полтавская против свалки". Противники свалки, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. Они считают это давлением и местью за свою активную позицию по поводу свалки. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Депутат Трудобеликовского сельского поседения и почетный рисовод Кубани Роман Ковалев не присутствовал 25 марта в суде на рассмотрении иска против Натальи Гаряевой. Поддержать лидера общественного движения "Полтавская против свалки" в Красноармейский районный суд пришло более полусотни активистов. Однако только десяти из них удалось пройти в зал судебного заседания, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители станицы Полтавской.

Роман Ковалев подал иск как физическое лицо "о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда", рассказала сама Наталья Гаряева. По ее словам, судья при рассмотрении иска не обращала внимания на доводы стороны защиты.

В иске Ковалева было указано, что 19 января 2024 года в адрес главы муниципального образования Красноармейского района поступило заявление Натальи Гаряевой с просьбой лишить его звания "Почетный гражданин Красноармейского района", исключить из членов партии "Единая Россия" и прекратить полномочия депутата за нарушение ПДД 19.11.2023 года возле железнодорожного переезда в станице Полтавской. "В этом же заявлении Гаряева указывает, что я любитель управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, так как пользуюсь безнаказанностью со стороны полиции. С учетом изложенного, Гаряева считает, что я своим поведением дискредитирую органы власти, звание "Почетный гражданин Красноармейского района", члена партии "Единая Россия". Распространенные сведения являются порочащими, поскольку они формируют четкий негативный образ истца, подрывают мою деловую репутацию, умаляют мою честь и достоинство", - говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Ковалев подчеркнул в иске, что в его собственности находится не один десяток транспортных средств, и водители принадлежащих ему транспортных средств могут совершить нарушение правил дорожного движения, в которых могут обвинить его, как собственника указанных средств. "Нарушение ПДД 19.11.2023 года на принадлежащем мне автомобиле "Тойота Лэнд Крузер" <...>, я не совершал. Водитель автомобиля, совершивший административное правонарушение 19.11.2023 года <...> был привлечен к административной ответственности", - заявил в иске Ковалев.

При этом он заявил, что "клевета Гаряевой" сказалась на его здоровье. "У меня от волнения часто скачет артериальное давление, что приводит к гипертоническому кризу. В связи с ухудшением здоровья я обратился в поликлинику, где мне назначено лечение", - написал Ковалев.

За моральные, нравственные и физические страдания в связи с заявлением в органы власти от Натальи Гаряевой Ковалев потребовал компенсации в полмиллиона рублей, а также просил "отозвать заявление от 19.01.2024 года на имя главы Красноармейского района" и возместить затраты на подготовку иска в размере 80 000 рублей, оплату госпошлины и нотариального заверения документа.

Защитник Натальи Гаряевой Юрий Восканьянц рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что судье были предоставлены пояснения Гаряевой, где было разъяснено, что свидетелем действий Ковалева была не только Наталья Гаряева, но и еще два человека: Сергей Сальников и Вадим Мотовилов. "Мы ходатайствовали о вызове этих свидетелей в суд, но суд отклонил и пояснения, и ходатайство. Это говорит о том, что цели разбираться у судьи в действительности сведений, указанных в заявлении, вообще не было", - считает Юрий Восканьянц.

Наталья Гаряева в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" привела свою версию развития событий. "19 ноября 2023 года мы втроем ехали в машине и стояли на железнодорожном переезде: я, Вадим Мотовилов и Сергей Сальников, которые готовы были дать свидетельские показания и рассказать, как всё было на самом деле". По ее словам, 11. 04 мск белый автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо" выехал на полосу встречного движения и нарушил правила переезда через железнодорожные пути. "Водитель вел себя явно неадекватно, но стоявшие рядом в патрульной машине сотрудники ДПС не стали останавливать его. Мы предположили, что водитель-нарушитель может быть нетрезв и несет угрозу для окружающих. Мы поехали за этой машиной, чтобы по возможности привлечь внимание полиции и предупредить окружающих о неадекватном водителе", - рассказала активистка корреспонденту "Кавказского узла". Она подчеркнула, что когда они ехали за машиной, им удалось увидеть, кто сидел за рулем.

Активисты решили от имени АНО "Зеленая станица" обратиться в правоохранительные и административные органы, чтобы привлечь внимание к нарушениям и добиться привлечения виновного к административной ответственности, указала Гаряева.

"Мы обращались в ГУВД по Краснодарскому краю, в прокуратуру, в местную администрацию. И только благодаря обращениям АНО "Зеленая Станица", спустя месяц после нарушения правил ПДД, появилось постановление о том, что А.В. Миргородский привлечен к административной ответственности. Но это постановление не относится к настоящему делу и не может являться доказательством, опровергающим доводы ответчика. Так как Миргородского привлекли к ответственности за нарушение, совершенное 19 ноября 2023 года в 9.30 мск по ул. Центральная, 27 и на машине с тем же номером. То есть мы в жалобах писали о совершенно ином административном правонарушении, результаты рассмотрения которого истец не предоставил. И неизвестно, было ли данное правонарушение рассмотрено в установленном законом порядке", - рассказала Наталья Гаряева.

Активистка уверена, что Ковалев своим иском попытался наказать ее за активную гражданскую позицию и обращение в органы власти. По ее данным, в администрации о ее письме сообщили Ковалеву. Но ответ на обращение активистка так и не получила. "На обращение по поводу лишения Ковалева всех регалий никакого ответа вообще не пришло, в нарушение ФЗ-59, хотя прошло уже более трех месяцев", - отметила Наталья Гаряева.

Вадим Мотовилов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что готов дать свидетельские показания по правонарушению, на которое жаловалась Гаряева. По его словам, когда они ехали втроем в машине, он снял нарушение водителем правил на видео, но суд не стал даже смотреть эту запись.

Версию Натальи Гаряевой о том, как развивались события в день правонарушения, ставшего предметом ее обращения к властям, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и Сергей Сальников.

Статья 6 федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" прямо запрещает наказывать граждан за обращения в органы власти. Но именно обращение в органы власти стало поводом для иска Ковалева, указал Восканьянц.

При этом представитель муниципалитета в письменной форме сообщил Ковалеву о том, что в администрацию Красноармейского района поступило заявление с предложением лишить его регалий за нарушение правил дорожного движения, следует из письма чиновника муниципалитета (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Чиновник также пишет, что "в соответствии со статьёй 152 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений".

Собравшиеся у суда выразили возмущением решением суда. Активистка Людмила Гришкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что та же самая судья судила и ее "на 75 000 рублей за правду" и в этот раз "не впустила ее на заседание, объяснив, что нет места". По мнению Людмилы Гришковой, "справедливости в таком суде найти невозможно". Ирина Алферова - одна из немногих, кто попал на заседание, назвала суд над Натальей Гаряевой "судилищем".

По словам Натальи Гаряевой, она намерена обжаловать решение в апелляции, когда ей выдадут решение суда. "Судья его только зачитала, что удовлетворила требования истца. Мой защитник написал заявление на выдачу решения", - сообщила активистка.

"Решение изготавливается пять суток, на его обжалование закон отводит месяц", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в суде.

Ранее, в сентябре 2023 года, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать Наталью Гаряеву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы отравляет выращиваемый неподалеку рис.

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