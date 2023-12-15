Наталья Гаряева

15 декабря 2023, 09:14

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Предала огласке общественно значимую информацию – сообщала о серьезных экологических нарушениях при эксплуатации свалки и боролась за ее закрытие

Деятельность в 2022 году

15 января более тысячи жителей станицы Полтавской вышли на сход, протестуя против эксплуатации полигона, куда свозится мусор из близлежащих районов. Тогда же был создан Общественный совет по проблеме полтавского полигона и запущен Telegram-канал «Полтавская против свалки», освещающий борьбу станичников за закрытие свалки и информирующий общественность о нарушениях эксплуатации и уроне, наносимом экологии .

Наталья сообщила, что проблема свалки существовала и ранее, но решение активизировать борьбу было вызвано ухудшением экологической обстановки и решением властей по расширению территории свалки и увеличению объемов свозимого мусора:

«Под новую мусорную свалку выделили более 30 га плодородных земель. В настоящее время их заваливают мусором с закрытых полигонов, потому что там больше нет места. Машины идут потоками по нашей единственной улице, где нет даже тротуаров. […] Над всей станицей стоит смрад, люди просто задыхаются от вони. И это только начало. Нам сказали, что еще не везут к нам мусор из Сочи и Туапсе. Но что будет, когда повезут?»

5 апреля в Telegram-канале «Полтавская против свалки» опубликовала спутниковые фото, которые свидетельствуют о регулярной выемке грунта на территории полигона и утилизации мусора путем закапывания в землю .

Учитывая, что грунтовые воды в месте расположения полигона находятся близко к поверхности почвы, с высокой долей вероятности зараженная ядовитыми отходами вода попадает в воду, используемую жителями станицы. Кроме того, расположенный вплотную к оросительным каналам рисовой системы полигон является причиной заражения сельскохозяйственной продукции токсичными элементами .

7 апреля опубликовала кадры, сделанные в ходе мониторинга рисовой системы около полигона . На фото и видео показаны заваленные мусорными отходами мутные воды каналов Марьяно-Чебургольской оросительной системы, используемые в том числе при взращивании кубанского риса . В 2023 году опасения о заражении риса были подтверждены Россельхоснадзором.

29 июня 2022 года добилась приема в администрации президента, куда передала коллективное заявление жителей станицы.

Биография

Родилась в 1976 году в г. Череповец (Вологодская область).

Окончила среднюю школу в поселке Октябрьском (Краснодарский край).

В 1999 году окончила Кубанский государственный аграрный университет (специальность – «экономика и управления»).

Живет в станице Полтавской Краснодарского края.

Профессиональная и общественная деятельность

С 1996 года работает в производственном объединении «Камавторесурс».

Председатель общественного совета по закрытию Полтавского мусорного полигона , лидер движения «Полтавская против свалки».

В 2023 году продолжила активную борьбу за закрытие свалки, не смотря на давление со стороны силовиков и местной администрации. Требовала запретить проезд мусоровозов через территорию станицы. Добилась реакции главы Следственного комитета на проблему мусорного полигона.

4 декабря губернатор Кондратьев заявил о закрытии полигона в Полтавской, благодаря активности местных жителей.

Примечания