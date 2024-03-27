Суд обязал Гаряеву выплатить 250 тысяч по иску депутата

27 марта 2024, 10:05

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Районный суд на Кубани обязал активистку из станицы Полтавской Наталью Гаряеву выплатить 250 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства депутата Романа Ковалева.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Гаряева возглавляет движение "Полтавская против свалки". Противники свалки, требовавшие закрытия мусорного полигона, неоднократно сталкивались с административным и уголовным преследованием. 14 декабря 2023 года власти сообщили, что свалка будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако станичники сообщили, что по ночам на закрытый полигон все еще иногда привозят отходы.

Жители станицы Полтавской вели долгую борьбу за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года полигон был закрыт, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

Красноармейский райсуд обязал Наталью Гаряеву выплатить 250 тысяч рублей по иску депутата и почетного рисовода Кубани Романа Ковалева, говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале "Полтавская против свалки". "Ковалев просил взыскать 580 тысяч, суд решил взыскать 250", - отмечается в ней.

Роман Ковалев - председатель совета Трудобеликовского сельского поселения. В своём иске о защите чести и достоинства и возмещении морального вреда он указал, что в январе 2024 года в адрес главы Красноармейского района поступило заявление Гаряевой с просьбой лишить его звания «Почётный гражданин Красноармейского района», исключить из членов партии «Единая Россия» и прекратить полномочия депутата за нарушения правил дорожного движения, пишет "Новая газета Кубань".

Иск поступил в суд 13 февраля, последнее заседание состоялось 25 марта, указано в карточке дела на сайте суда. По состоянию на 10.03 мск 27 марта, в карточке дела не опубликован текст судебного решения.

Напомним, в зернах риса, выращенного в Красноармейском районе неподалеку от мусорного полигона в станице Полтавской, найдены токсичные вещества, сообщил в октябре 2023 года Россельхознадзор. Ведомство заявило, что рис, в котором найдены свинец и мышьяк, собран с поля, чтобы не допустить его поступления в продажу.

Ранее, в сентябре 2023 года, Национальный рисовый союз потребовал от Следкома наказать Наталью Гаряву за опубликованные в Википедии сведения о том, что мусорный полигон около станицы отравляет выращиваемый неподалеку рис.

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