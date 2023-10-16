Конституционный суд Грузии одобрил предложение об импичменте президента

16 октября 2023, 14:15

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Шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение правящей партии об отстранении ее от должности.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении ее от должности. Суд должен был определить, нарушила ли Зурабишвили Конституцию.

8 сентября Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в нарушении Конституции и подчеркнула, что не уйдет в отставку. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента. В партии уверены, что импичмент инициирован "Грузинской мечтой" с целью срыва евроинтеграции Грузии.

Конституционный суд Грузии удовлетворил запрос об импичменте президента, сообщает сегодня со ссылкой на руководителя суда ТАСС.

Таким образом, суд признал нарушение Конституции президентом. Против этого решения проголосовали трое из девяти судей Конституционного суда, пишет сегодня "Грузия Online".

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