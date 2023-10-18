Оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента Зурабишвили

18 октября 2023, 14:05

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Большинство оппозиционных депутатов отказались от участия в парламентском обсуждении импичмента Саломе Зурабишвили. Перед заседанием парламент Грузии усилил меры безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Оппозиция не пойдет на это заседание, и правящая партия не сможет набрать необходимые 100 голосов, заявили оппозиционные депутаты.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 14 сентября призвала все оппозиционные силы бойкотировать голосование в парламенте за импичмент президента.

Сегодня в парламенте Грузии, где запланировано обсуждение вопроса об импичменте, действует "желтый уровень" безопасности - вход здание для посетителей ограничен, заявил парламент. "Ограничение не касается представителей СМИ. Целью данного мероприятия является обеспечение безопасной и рабочей среды в здании парламента Грузии", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на просьбу администрации президента, парламент отказался пригласить представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, сообщила администрация главы государства. "Администрация президента протестует против того, что парламент будет пересматривать сессию по импичменту президента и такой важный процесс как «обычный рабочий формат». Несмотря на просьбу администрации президента, парламент отказался созвать представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Грузии, и Конституционного суда во время слушаний по вопросу импичмента", - процитировал заявление телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На заседании парламента присутствуют из оппозиционных депутатов только представители партий «Гирчи», «Европейские социалисты», депутат от партии «Граждане» Алеко Элисашвили, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

В знак протеста большая часть оппозиции, в том числе депутаты от партий «Единое национальное движение» и «За Грузию», не присутствуют на обсуждении вопроса. Сама Саломе Зурабишвили присутствует на заседании.

"Единое национальное движение" известило парламент о бойкоте заседания, сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили. "От фракции «Национальное движение» получено письмо о том, что они бойкотируют сегодняшнее заседание и не будут присутствовать", - приводит его слова издание.

Напомним, в мае противоречия между президентом и правительством Грузии вышли в публичное поле: Саломе Зурабишвили раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией. В июне Зурабишвили наложила вето на поправки в Избирательный кодекс, но правящее большинство в парламенте преодолело его.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

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