Оппозиция поддержала президента Грузии накануне голосования по импичменту

18 октября 2023, 00:32

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне голосования по импичменту в парламенте наложила вето на поправки в закон о собраниях и манифестациях. Оппозиция не пойдет на заседание по импичменту, правящая партия не сможет набрать необходимое ей количество голосов, заявили оппозиционные депутаты..

"Кавказский узел" писал, что 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности. После этого парламент запланировал голосование по импичменту президента. Поводом для запуска процедуры импичмента стали обвинения, что Зурабишвили 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Оппозиция возразила тогда, что Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии Зурабишвили 16 октября в обращении к нации заявила, что не намерена подавать в отставку и пристыдила судей Конституционного суда Грузии, которые одобрили предложение об отстранении ее от должности.

Депутаты парламента Грузии 5 октября в ускоренном режиме приняли поправки в закон о собраниях и манифестациях, которые запрещают установку палаток и других сооружений. Заседание парламента прошло на фоне акции протеста, ее участники установили палатки у здания, несколько человек были задержаны.

Саломе Зурабишвили наложила сегодня вето на поправки в закон, запрещающий установку палаток на акциях протеста, сообщила администрация президента Грузии. "Президент Грузии перед процедурой импичмента в парламенте наложил вето на поправки к закону "О собраниях и манифестациях" как на еще один антиевропейский закон", - сообщила 17 октября администрация президента.

Обсуждение вопроса об импичменте в парламенте Грузии назначено на 12.00 (11.00 мск) 18 октября. Администрация президента подтвердила, что Саломе Зурабишвили примет участие в сессии, сообщил 17 октября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в эфире "Мтавари архи".

Партия Георгия Гахарии "За Грузию" не будет присутствовать на обсуждении импичмента президента Саломе Зурабишвили в парламенте, заявила член партии Анна Бучукури. "Мы считаем важным, чтобы в день голосования по импичменту в этом историческом процессе было как можно больше голосов против. Поэтому я не уверена, что решение президента правильное, но мы уважаем институт президента, мы учитываем ее просьбу и поэтому не будем голосовать", - сказала она в эфире телекомпании.

Оппозиция прислушалась к призыву президента – максимально минимизировать риски, уверен оппозиционный депутат Роман Гоциридзе. "Я считаю, что "Грузинская мечта" не наберет 100 голосов и не осуществит импичмент. Всегда есть исключения и сюрпризы, но 12 голосов не собрать, которых не хватает до 100 голосов, им не собрать", - перевел его слова в эфире телекомпании корреспондент "Кавказского узла".

Партия "Лело" также выступила протим импичмента. "Каждый депутат парламента, который поддержит импичмент президента Грузии за то, что он встретился с президентами Франции, Германии и Европейского совета и попросил поддержать европейскую повестку дня для нашей страны, будет соответственно участвовать в саботаже обеспечения европейской перспективы для нашей страны", - заявила депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили.

Депутат Европарламента Виола фон Крамон во время выступления в Европарламенте заявила, что президент Зурабишвили делает то, что отказывается делать грузинское правительство: сближает свою страну с ЕС.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили стояла здесь пять месяцев назад, чтобы защитить европейское будущее своей страны. Президент Зурабишвили делает то, что отказывается делать грузинское правительство: приближает свою страну к ЕС. Президент, который, как и его народ, является европейцем по крови, строго придерживается Конституции Грузии - "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз", - , следует из записи ее выступления, которая была опубликована 17 октября в микроблоге фон Крамон в X.

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