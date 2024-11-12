Поддержка европейских политиков вселила надежду в сторонников грузинской оппозиции

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Представители стран ЕС выступили перед участниками акции протеста оппозиции в Тбилиси. Протестующие рассказали, что поддержка европейских политиков вселила в них надежду на возвращение на путь евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", сторонники оппозиции, требующие провести повторные парламентские выборы, перекрыли проспект в центре Тбилиси.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Акция "Мы - это Европа" прошла сегодня около парламента. Европейские политики, посещающие Грузию, присоединились к акции, их эмоционально встретили демонстранты.

"Мы не враги, мы друзья", — обратился к протестующим на митинге на проспекте Руставели председатель комитета Бундестага Германии Михаил Рот. "Мы знаем, что некоторые люди в вашей стране, правительстве, правящей партии не очень довольны нашим визитом, но мы не враги, мы друзья - мы друзья свободной, демократической Грузии, Является ли вмешательством встреча с президентом вашей страны? С отважной леди, верной леди Европе, которая борется вместе с вами за будущее вашей страны? Речь идет не о вмешательстве, а об общем будущем в объединенной Европе, и мы здесь», — привело слова политика "Мтавари архи".

Свой отказ от встречи с депутатами восьми стран Евросоюза спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили объяснил намерением европейских стран "посеять хаос" в Грузии.

"Грузинская мечта" растоптала нашу главную традицию под ногами гостеприимства, заявил на митинге на проспекте Руставели один из лидеров «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе. Он назвал позорным решение команды Иванишвили, согласно которому правящая партия отказалась встречаться с представителями восьми стран. "Сегодня прибыли представители восьми стран ЕС, и печально известные люди «Мечты» не встретились с ними. Это не по-грузински и не по-мужски. Я лично приношу свои извинения делегации ЕС. Мы знаем цену гостю. Сегодня Грузия находится на пути, и те, кто сегодня стоит с нами в это трудное время, рады всем", - привела слова Хазарадзе телекомпания "Пирвели".

Председатель шведского комитета по делам Европейского союза Эрик Оттосон призвал участников протестов не сдаваться. "Вы боретесь за демократию, никогда не будет слишком поздно, и когда вы боретесь за демократию, вы воплощаете демократию в жизнь, а демократия сильна, когда с ней народ, с ней оппозиция... Никогда не сдавайся, никогда не сдавайся, с чем бы вы ни столкнулись, стойте твердо, мы достигнем цели вместе, спасибо Грузии, спасибо Европе", — привела его слова телекомпания "Формула".

Представители оппозиции также выступили перед собравшимися. Акция протеста закончилась под звуки гимнов Грузии и ЕС, после чего участники акции разошлись, разблокировав движение.

Участница акции, студентка университета Ильи Натия сказала корреспонденту "Кавказского узла", что визит европейских политиков вселил в нее надежду. "За последнее время я не испытала положительных эмоций. Выборы 26 октября не вогнали меня в депрессию, но я стала серьезно думать, что в моей стране у меня нет будущего. После выступления наших друзей, надежда на нормальное развитие нашей страны затеплились", - рассказала она.

С ней согласилась участница акции, врач Тамта. "Все мои желания, планы , мысли, счастье связаны с миром в моей стране. Этот визит европейцев вселил в меня надежду, что мне не придется покидать мою страну, о чем я серьезно думала в последнее время", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Партнеры должны выслушать и разделить все вызовы, которые есть у нашей страны, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили. "Я слышал заявление председателя парламента [по поводу визита европейских депутатов] и полностью согласен с пафосом, который он выразил. Мы понимаем партнерство в том разрезе, что наши партнеры обязательно должны выслушать и разделить все вызовы, которые есть у нашей страны, и которые привели к необходимости принять эти правовые регуляции в нашей стране. Поэтому я уверен, что наши партнеры поймут и убедятся в том, что подобного типа интервенции, подобное предвзятое отношение и неуважение, которые мы видим и слышим во многих случаях, для нас неприемлемы", - сказал Илия Дарчиашвили "Интерпрессньюс".

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, который возглавлял миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о нарушениях, которые лично видел на участках. "В день голосования я видел, как избиратели фотографировали свои бюллетени, что является нарушением закона. Я также видел, как наблюдатели от правящей партии направляли или инструктировали избирателей и членов участковой избирательной комиссии в проактивной манере, не соответствующей их законным правам. Однако главным нарушением закона было присутствие неаккредитованных групп мужчин поблизости от избирательных участков, они были на восьми участках из девяти, которые я посетил", - сообщил он.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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