RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:56, 11 ноября 2024

Шалва Папуашвили отказался от встречи с депутатами восьми стран Евросоюза

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свой отказ от встречи спикер грузинского парламента объяснил намерением европейских стран "посеять хаос" в Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

10 ноября оппозиция и ее сторонники призвали на митинге в Тбилиси провести международное расследование нарушений на выборах в парламент.

"Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время от имени Европы сеять хаос в стране", - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отказавшийся от встречи с группой членов парламентов ряда стран, прибывших в Тбилиси, пишет сегодня издание interpressnews.ge.

«Как было публично анонсировано, в эти дни в Грузию прибывает группа депутатов из нескольких стран... Эта группа также просила встречи со мной и председателями некоторых комитетов парламента, в чем я отказал и объяснил причину отказа в письменном виде...исходя из неоднократно проявленного недружественного отношения к Грузии, у некоторых членов делегации не должно быть других ожиданий», – заявляет председатель парламента. Как считает Папуашвили, очевидно, что главным основанием визита является политическая предвзятость.

«Недружественная риторика и действия некоторых членов делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы являемся на протяжении последних двух с половиной лет, также препятствуют нашим усилиям, направленным на поддержание мира и демократической стабильности в Грузии... Грузинское общество четко ответило на иностранное вмешательство в выборы 26 октября, когда «Грузинская мечта» одержала очередную убедительную победу. Отрицание выборов и игнорирование столь сильного голоса избирателей - это путь, которому оппозиция следует в течение лет и к чему грузинское общество уже привыкло. Однако когда грузинское общество видит отрицание демократии европейскими политиками, это наносит ущерб доверию к ЕС. Учитывая вышеизложенное, считаю невозможным согласиться на полученную просьбу», - заявил Шалва Папуашвили.

Старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, который возглавлял миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о нарушениях, которые лично видел на участках. "В день голосования я видел, как избиратели фотографировали свои бюллетени, что является нарушением закона. Я также видел, как наблюдатели от правящей партии направляли или инструктировали избирателей и членов участковой избирательной комиссии в проактивной манере, не соответствующей их законным правам. Однако главным нарушением закона было присутствие неаккредитованных групп мужчин поблизости от избирательных участков, они были на восьми участках из девяти, которые я посетил", - сообщил он.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:48, 11 ноября 2024
Житель Волгоградской области убит на Украине
05:48, 11 ноября 2024
Более 2300 автомобилей ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
21:41, 10 ноября 2024
Автомобильная пробка перед Крымским мостом на Кубани ликвидирована
20:42, 10 ноября 2024
Азербайджанский военный пострадал при взрыве мины
19:58, 10 ноября 2024
Военный из Волгоградской области убит на Украине
16:03, 10 ноября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Альбина Сексова. Фото: Reylano. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 09:48
Андеграундная певица из Санкт-Петербурга оштрафована за песню о сексе с кавказцами
КПП "Верхний Ларс". Фото: Michael the Trucker. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 05:48
Более 2300 автомобилей ожидают проезда через границу на "Верхнем Ларсе"
Пломба на переносной урне для голосования. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
11 ноября 2024, 00:50
Оппозиционер выдворен с заседания ЦИК Грузии после критики выборов
Участники акции протеста в Тбилиси. 9 ноября 2024 года. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/164293-aktsiia-protesta-zavershilas-ispolneniem-gimnov-gruzii-i-evrosoiuza-na-ploshchadi-geroev
10 ноября 2024, 15:04
Участники протестов в Тбилиси потребовали международного расследования нарушений на выборах
Очередь к границе с Грузией. Фото "Кавказского узла".
10 ноября 2024, 06:46
Пробка из более 2000 машин образовалась на "Верхнем Ларсе"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Фото
16:32, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Хрен редьки не слаще? Трамп vs Харрис: мир, Россия, Ю. Кавказ
Все блоги
Справочник
Фото корреспондента “Кавказского узла”, https://www.cop29greenzone.com Как связан COP29 в Баку с нарушениями прав человека

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Фото
13:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Трамп не сможет сделать то, чего не смог Байден? Для Украины, Грузии итд
Фото
10:13, 9 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
23
Власти Грузии о "друзьях": они участвовали в избирательной кампании на стороне оппозиции и проиграли
Фото
13:56, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
34
ЦИК Грузии вновь уличил НПО во лжи. Женский вопрос, кривляния и спекуляции
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
11 ноября 2024, 10:00
В Баку открылась международная конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Рамзан Кадыров. Фото: Телеграм канал t.me/RKadyrov_95/
11 ноября 2024, 07:48
Кадыров отреагировал на сообщения о "чеченском следе" в покушении в Узбекистане

Указатель в Иловле. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=h2grfsq00do
10 ноября 2024, 19:00
Участники схода в Иловле выступили за прозрачные выборы главы района

Владимир Путин и Аслан Ирасханов. Фото: ИА "Грозный-информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/166136/
10 ноября 2024, 13:06
Чеченские СМИ сообщили о встрече Путина с Ирасхановым

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше