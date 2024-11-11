Шалва Папуашвили отказался от встречи с депутатами восьми стран Евросоюза

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Свой отказ от встречи спикер грузинского парламента объяснил намерением европейских стран "посеять хаос" в Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

10 ноября оппозиция и ее сторонники призвали на митинге в Тбилиси провести международное расследование нарушений на выборах в парламент.

"Невозможно представлять Европу как проект мира и в то же время от имени Европы сеять хаос в стране", - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отказавшийся от встречи с группой членов парламентов ряда стран, прибывших в Тбилиси, пишет сегодня издание interpressnews.ge.

«Как было публично анонсировано, в эти дни в Грузию прибывает группа депутатов из нескольких стран... Эта группа также просила встречи со мной и председателями некоторых комитетов парламента, в чем я отказал и объяснил причину отказа в письменном виде...исходя из неоднократно проявленного недружественного отношения к Грузии, у некоторых членов делегации не должно быть других ожиданий», – заявляет председатель парламента. Как считает Папуашвили, очевидно, что главным основанием визита является политическая предвзятость.

«Недружественная риторика и действия некоторых членов делегации в отношении Грузии и ее власти, свидетелями которых мы являемся на протяжении последних двух с половиной лет, также препятствуют нашим усилиям, направленным на поддержание мира и демократической стабильности в Грузии... Грузинское общество четко ответило на иностранное вмешательство в выборы 26 октября, когда «Грузинская мечта» одержала очередную убедительную победу. Отрицание выборов и игнорирование столь сильного голоса избирателей - это путь, которому оппозиция следует в течение лет и к чему грузинское общество уже привыкло. Однако когда грузинское общество видит отрицание демократии европейскими политиками, это наносит ущерб доверию к ЕС. Учитывая вышеизложенное, считаю невозможным согласиться на полученную просьбу», - заявил Шалва Папуашвили.

Старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, который возглавлял миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах 26 октября, в интервью "Кавказскому узлу" рассказал о нарушениях, которые лично видел на участках. "В день голосования я видел, как избиратели фотографировали свои бюллетени, что является нарушением закона. Я также видел, как наблюдатели от правящей партии направляли или инструктировали избирателей и членов участковой избирательной комиссии в проактивной манере, не соответствующей их законным правам. Однако главным нарушением закона было присутствие неаккредитованных групп мужчин поблизости от избирательных участков, они были на восьми участках из девяти, которые я посетил", - сообщил он.

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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