Участники протестов в Тбилиси потребовали международного расследования нарушений на выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оппозиционеры и их сторонники на митинге в Тбилиси призвали провести международное расследование нарушений на выборах в парламент Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября члены трех оппозиционных коалиций ("Единство - Национальное движение", "Сильная Грузия" и "За перемены") и их сторонники провели два одновременных шествия в Тбилиси, после чего на митинге на площади Героев потребовали признать нелегитимными и отменить итоги парламентских выборов.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Оппозиционеры отказались признавать итоги выборов и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

Результаты выборов сфальсифицированы и требуют международного расследования, заявили 9 ноября участники митинга в Тбилиси. "Наш протест поддерживает весь цивилизованный мир, мы видим эту поддержку, но борьба – это наша победа, мирным путем, с требованием новых выборов, у этого парламента не будет легитимности... Украсть выборы – значит отнять будущее", - сказал на митинге лидер коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Лидер коалиции "За перемены» Ника Гварамия отметил в эфире "Общественного вещателя", что в их шествии приняли участие 3000 человек. "Верните нам то, что у нас отобрали, верните нам нашу Родину. Грузия — наша, мы идем в Европу", - заявил Гварамия в телесюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

При этом министр юстиции Рати Брегадзе заявил 9 ноября журналистам, что «преступление, происходящее на территории Грузии, является предметом расследования грузинских следственных органов».

В этой борьбе не выиграет ни одна политическая партия, если вся страна не объединится, высказала мнение участница митинга Теона Аккубардия. "Протесты в этой борьбе играют значительную роль. Мы будем протестовать до тех пор, пока страна не вернется на путь демократии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Теона Аккубардия также сочла "чрезвычайно важным" заявление посольства ФРГ в Грузии.

Мирная революция возможна, пример этому - падение Берлинской стены, заявило посольство Германии в Грузии. "Граждане ГДР, проявив мужество и желание самостоятельно определять свою судьбу и жить в свободе, добились разрушения Берлинской стены. При этом вместе с народами Центральной и Восточной Европы они создали основу для воссоединения Германии и свободной, единой Европы. И сегодня можно сказать то же самое: свобода не приходит сама по себе, за нее нужно бороться», - привело 9 ноября заявление посольства "ИнтерпрессНьюс".

"Чтобы Грузия вернулась на путь евроинтеграции, нужно сопротивление, нужна борьба. Эта задачу не выполнить ни за неделю, ни за две недели. Это все зависит от нас, от всего грузинского народа, который поддерживают наши западные партнеры. Это ясно по заявлениям наших западных партнеров, которые не признают итоги парламентских выборов 26 октября. Заявление немецкого посольства партия "Грузинская мечта"использовала для нападок. Германия - самый верный приверженец Грузии на пути евроинтеграции и становлении демократии", - сказала участница митинга.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации.

Требование наблюдателей отменить результаты выборов на 1131 участке назвал обоснованным старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "На мой взгляд, грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - рассказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.