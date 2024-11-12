Центризбирком назвал незаконным отказ оппозиции входить в парламент

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"Коалиция за перемены" и "Единство ради спасения Грузии" заявили об отказе входить в парламент и получать мандаты депутатов. Центризбирком назвал это решение противозаконным. Партия Гахарии "За Грузию" и коалиция "Сильная Грузия" сообщили, что будут действовать в рамках законных процедур.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры отказались признавать итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

В Грузии две оппозиционные коалиции отказались от мандатов депутатов парламента- "Коалиция за перемены" и Единство ради спасения Грузии".

Две оппозиционные коалиции - "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее", набравшая на выборах 11,034 % - получившая 19 мандатов и коалиция «Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков), получившая 10,166% - 16 мандатов, отказались сегодня от мандатов.

Представители коалиций указанные в партийных списках и прошедшие в парламент в прямом эфире грузинской телекомпании подписали отказы входить в парламент и потребовали не присваивать им мандаты депутатов. "Если Центральная избирательная комиссия примет незаконное решение и на их место представит следующих в партийном списке, то и они откажутся от депутатских мандатов. Мы не устанем отказываться до окончания партийного списка", - заявил в эфире телекомпании один из лидеров коалиции Ника Гварамия.

"Мы требуем, чтобы никому из нас, ни одному из лиц, которые фигурировали в парламентском избирательном списке «Единства-Национального движения», не был предоставлен временный мандат, чтобы мы не были зарегистрированы и, следовательно, чтобы наши имена и фамилии не были направлены в парламент с целью признания наших полномочий", — процитировало "Новости Грузия" слова лидера ЕНД Тины Бокучава.

По данным ЦИК в результате предварительных итогов голосования правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" получила 89 мандатов - 53,936% голосов), "Коалиция за перемены" - 19 мандатов - 11,034 %, Единство ради спасения Грузии» - 16 мандатов - 10,166%); коалиция "Сильная Грузия" – 14 мандатов - 8,809%); партия «За Грузию" - 12 мандатов - 7,769%.

Ведется работа по составлению итоговых протоколов окружных избирательных комиссий, на основании которых ЦИК подведет итоги выборов. Ожидается, что ЦИК рассмотрит и примет итоговый протокол 22 ноября, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Грузинское законодательство не предусматривает аннулирование регистрации кандидатов, которые были внесены в избирательные списки той или иной партии, до признания полномочий вновь избранных депутатов парламента, ни на основании обращения партий, ни на основании личного заявления, заявила сегодня Центральная избирательная комиссия.

„Несмотря на то, что стороны, вовлеченные в избирательный процесс, досконально знают о том, что по законодательству это невозможно, они, и по указанному вопросу, как и по оценке результатов выборов, избрали путь манипуляции, посредством которого, предположительно, пытаются оказать давление на комиссию. В отношении указанного вопроса избирательная администрация, как и в отношении всех остальных случаев, будет соблюдать закон“, - привело заявление комиссии "Интерпрессньюс".

Лидеры коалиции «Сильная Грузия» намерены отказаться от мандатов, но по их словам, произойдет это после предусмотренных законом процедур. "Я собственноручно пишу заявление о выходе из мандата. Мы уже давно изложили свою позицию о том, чтобы не проходить в парламент, ничего не изменилось. Мы не собираемся писать заявку 80 раз", - привела слова одного из лидеров коалиции Ираклия Купрадзе телекомпания "Пирвели".

Популистские инициативы старого и нового "Нацдвижения" вызовут разочарование у избирателей, заявила член партии Георгия Гахарии "За Грузию" Анна Бучукури. "Закон не предусматривает такую возможность. Конечно, со своей стороны, мы слушаем наших избирателей, уважаем их и последовательно следуем своему плану. Поэтому такой неосмысленный спектакль не окажет никакого влияния на решение её партии. Мы не раз публично заявляли о том, и я повторяю это сейчас, нашей легитимации этот парламент не получит", - привело ее слова "Грузия Online".



Как отметила Бучукури, позиция партии "Гахария для Грузии" остается неизменной, и парламент 11-го созыва с их стороны не получит легитимации.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Представители стран ЕС 11 ноября выступили перед участниками акции протеста оппозиции в Тбилиси. Протестующие рассказали, что поддержка европейских политиков вселила в них надежду на возвращение на путь евроинтеграции.

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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