RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:37, 12 ноября 2024

Центризбирком назвал незаконным отказ оппозиции входить в парламент

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Коалиция за перемены" и "Единство ради спасения Грузии" заявили об отказе входить в парламент и получать мандаты депутатов. Центризбирком назвал это решение противозаконным. Партия Гахарии "За Грузию" и коалиция "Сильная Грузия" сообщили, что будут действовать в рамках законных процедур.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеры отказались признавать итоги парламентских выборов, состоявшихся 26 октября, и заявили, что будут бойкотировать работу парламента. Отказалась признать итоги выборов и президент Саломе Зурабишвили.

В Грузии две оппозиционные коалиции отказались от мандатов депутатов парламента-  "Коалиция за перемены" и Единство ради спасения Грузии".

Две оппозиционные коалиции -  "Коалиция за перемены" ("Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия" и "Активисты за будущее", набравшая на выборах 11,034 % - получившая 19 мандатов и коалиция «Единство ради спасения Грузии" ("Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия", а также ряд независимых политиков), получившая 10,166% - 16 мандатов, отказались сегодня от мандатов.

Представители коалиций указанные в партийных списках и прошедшие в парламент  в прямом эфире грузинской телекомпании подписали отказы входить в парламент и потребовали не присваивать им мандаты депутатов. "Если Центральная избирательная комиссия примет незаконное решение и на их место представит следующих в партийном списке, то и они откажутся от депутатских мандатов. Мы не устанем отказываться до окончания партийного списка", - заявил в эфире телекомпании один из лидеров коалиции Ника Гварамия.

"Мы требуем, чтобы никому из нас, ни одному из лиц, которые фигурировали в парламентском избирательном списке «Единства-Национального движения», не был предоставлен временный мандат, чтобы мы не были зарегистрированы и, следовательно, чтобы наши имена и фамилии не были направлены в парламент с целью признания наших полномочий", — процитировало "Новости Грузия" слова лидера ЕНД Тины Бокучава.

По данным ЦИК в результате предварительных итогов голосования правящая партия "Грузинская мечта – Демократическое движение" получила 89 мандатов - 53,936% голосов), "Коалиция за перемены" - 19 мандатов - 11,034 %, Единство ради спасения Грузии» - 16 мандатов  - 10,166%); коалиция "Сильная Грузия" – 14 мандатов -  8,809%); партия «За Грузию" - 12 мандатов - 7,769%.

Ведется работа по составлению  итоговых протоколов окружных избирательных комиссий, на основании которых ЦИК подведет итоги выборов. Ожидается, что ЦИК рассмотрит и примет итоговый протокол 22 ноября, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Грузинское законодательство не предусматривает аннулирование регистрации кандидатов, которые были внесены в избирательные списки той или иной партии, до признания полномочий вновь избранных депутатов парламента, ни на основании обращения партий, ни на основании личного заявления, заявила сегодня Центральная избирательная комиссия.  

„Несмотря на то, что стороны, вовлеченные в избирательный процесс, досконально знают о том, что по законодательству это невозможно, они, и по указанному вопросу, как и по оценке результатов выборов, избрали путь манипуляции, посредством которого, предположительно, пытаются оказать давление на комиссию. В отношении указанного вопроса избирательная администрация, как и в отношении всех остальных случаев, будет соблюдать закон“, - привело заявление комиссии "Интерпрессньюс".

Лидеры коалиции «Сильная Грузия» намерены отказаться от мандатов, но по их словам, произойдет это после предусмотренных законом процедур. "Я собственноручно пишу заявление о выходе из мандата. Мы уже давно изложили свою позицию о том, чтобы не проходить в парламент, ничего не изменилось. Мы не собираемся писать заявку 80 раз", - привела слова одного из лидеров коалиции Ираклия Купрадзе  телекомпания "Пирвели".

Популистские инициативы старого и нового "Нацдвижения" вызовут разочарование у избирателей, заявила  член партии Георгия Гахарии "За Грузию" Анна Бучукури. "Закон не предусматривает такую возможность. Конечно, со своей стороны, мы слушаем наших избирателей, уважаем их и последовательно следуем своему плану. Поэтому такой неосмысленный спектакль не окажет никакого влияния на решение её партии. Мы не раз публично заявляли о том, и я повторяю это сейчас, нашей легитимации этот парламент не получит",  - привело ее слова "Грузия Online".

Как отметила Бучукури, позиция партии "Гахария для Грузии" остается неизменной, и парламент 11-го созыва с их стороны не получит легитимации.

Напомним, 28 октября жители Грузии, не согласные с результатами выборов, вышли на акцию протеста в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели. Участники акции оппозиции потребовали провести новые выборы под эгидой международной избирательной ассоциации. Представители стран ЕС 11 ноября выступили перед участниками акции протеста оппозиции в Тбилиси. Протестующие рассказали, что поддержка европейских политиков вселила в них надежду на возвращение на путь евроинтеграции. 

Грузинские наблюдатели профессионально зафиксировали нарушения на выборах, указал старший советник Норвежского Хельсинкского комитета Оге Боркгревинг, возглавлявший миссию НХК в Грузии во время голосования на парламентских выборах. "Грузинские наблюдатели за выборами проделали профессиональную и серьезную работу по сбору доказательств фальсификаций выборов, и мы поддерживаем их требование", - сказал он в интервью "Кавказскому узлу".

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Грузинские шахтеры. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"
12 ноября 2024, 05:56
Шахтеры Чиатуры недовольны условиями оплаты простоя
Участники акции протеста в Грузии. Кадр видеосюжета JAMnews https://youtu.be/dOqHS5-XWmw?si=NjG6Z_hYA04_zY6U
12 ноября 2024, 00:20
Поддержка европейских политиков вселила надежду в сторонников грузинской оппозиции
Участники протестов перекрыли проспект. Тбилиси, 11 ноября 2024 г. Фото: https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/85516-proevropuli-aqtsia-itskeba-rustavelis-gamziri-gadaiketa
11 ноября 2024, 18:54
Участники протестов перекрыли проспект в Тбилиси
Родственники Афгана Садыгова во время акции протеста. Октябрь 2024 г. Фото: https://ru.netgazeti.ge/64032/
11 ноября 2024, 17:36
Участники акции протеста в Тбилиси потребовали освободить Садыгова
Саломе Зурабишвили. Фото: Administration of the President of Georgia. https://ru.wikipedia.org
11 ноября 2024, 16:15
Зурабишвили помиловала 11 осужденных
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
11:19, 8 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Позор в Женеве, который Грузия и РФ не прекращают. Каждая - по своим причинам?
Фото
13:44, 6 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Премьер Грузии одним из первых поздравил Трампа. "Цветущие сады" ожидаемо переобуваются :-)
Все блоги
Справочник
Флаги Абхазии и России. Фото: https://fish.gov.ru Законодательный конфликт России и Абхазии

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
16:47, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
20
Премьер Грузии и другие, ничего не решающие, лидеры, вангуют о скором мире
Фото
15:31, 12 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
34
Лучше быть бедным, но живым. Об инициативе депутата Тедеева
Фото
08:56, 12 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
35
Очередная буря в маленьком абхазском стакане. Причины и следствия
Фото
16:37, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Власти Грузии отказались встречаться с "бездельниками, лжецами и провокаторами" из ЕС
Фото
15:01, 10 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Причина падения Берлинской стены в мирной революции? Имхо, ложь и подмена понятий!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Протестующие разблокировали движение по Гумистинскому мосту. 12 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/9644
12 ноября 2024, 17:35
Оппозиция разблокировала Гумистинский мост после освобождения задержанных

Фамиль Халилов. Скриншот видео Meydan TV https://www.youtube.com/watch?v=exZkjbxMWw0
12 ноября 2024, 13:29
Фамил Халилов прекратил голодовку

Адвокат Нарека Тевосяна Рубен Меликян. Фото: https://ru.aravot.am/2024/09/10/439071/
11 ноября 2024, 18:18
Прекращено уголовное дело карабахского беженца Тевосяна

Зарема Мусаева. Фото: https://theins.ru/news/263135
11 ноября 2024, 14:54
Зарема Мусаева стала подозреваемой по новому уголовному делу

Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Показать больше