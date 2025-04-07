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21:27, 7 апреля 2025

Суд по делу Амаглобели допросил трех свидетелей обвинения

Мзия Амаглобели в суде. Фото: https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/98274-mzia-amaglobelis-momdevno-protsesi-14-aprils-gaimarteba

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое сотрудников полиции допрошены сегодня судом в качестве свидетелей обвинения по делу Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на начальника полиции Батуми. Суд прошел на фоне требований освободить журналистку.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд 4 марта продлил арест основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели по делу о нападении на начальника полиции Батуми. Амаглобели отказалась признать вину. Уголовное дело в отношении Мзии Амаглобели слушает с 1 апреля городской суд Батуми. Ей грозит наказание от четырех до семи лет лишения свободы. Ранее судья обязал Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского. 

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" - независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованном проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого ее со всех сторон окружили силовики, журналистка была вновь задержана за нападение на сотрудника полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня суд в Батуми продолжил слушания по уголовному делу в отношении Мзии Амаглобели. На заседании были допрошены свидетели обвинения, сотрудники полиции, пишет "Батумелеби".

Заседание суда Батуми по делу Мзии Амаглобели 7 апреля 2025 года. Фото "Батумелеби". https://batumelebi.netgazeti.ge/slideshow/568401/В числе допрошенных были трое следователей: Леван Гогмачадзе, Гурам Диасамидзе и Георгий Бжалава. Заместитель Ираклия Дгебуадзе Бжалава заявил суду, что своими глазами видел, как щека Дгебуадзе покраснела после пощечины.

На вопрос прокурора, в каком состоянии был Дгебуадзе после этого инцидента, Бжалава ответил, что лицо сотрудника полиции продолжало быть красным даже спустя 10-15 минут. "Если бы вы ударили полицейского, в каком состоянии он был бы", - сказал прокурору следователь, чьи слова приводит TV Pirveli.

Георгий Бжалава также повторил в ходе сегодняшнего судебного заседания, что Мзия Амаглобели "устно оскорбляла" Дгебуадзе. 

Во время заседания из судебного зала были слышны крики: "Свободу солнцу!". Еще один мужчина, присутствовавший на заседании, устроил акцию протеста прямо в зале. Судья удалил мужчину из зала заседаний.

Следующее судебное заседание по делу директора изданий "Нетгазети" и "Батумелеби" назначено на 14 апреля в 13.00. 

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Автор: "Кавказский узел"

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