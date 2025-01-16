Сотрудники мэрии Тбилиси распознаны среди "титушек"

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В Тбилиси и Батуми "титушки" совершили нападения на участников акций протеста, в столице Грузии активисты распознали среди них сотрудников мэрии.

Как информировал "Кавказский узел" 14 января телекомпании и ряд онлайн-изданий Грузии прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. 15 января часть предприятий Грузии на три часа прервала работу, сотрудники вышли на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протестов. В Тбилиси на участников акции напала группа людей.

По данным телеканала "Пирвели", среди так называемых "титушек", совершивших нападение на участников забастовки в Тбилиси, активисты опознали несколько сотрудников местной администрации, а также члена глданской организации правящей партии "Грузинская мечта". Бастующие рассказали, что после стычки нападавшие ушли с места происшествия, сообщил телеграм-канал Tbilisi life.

Помимо Тбилиси, 15 января нападению также подверглись участники акции в Батуми. Момент нападения на одного из участников акции показано на видео, опубликованном в другом посте в телеграм-канале. На кадрах показано скопление людей, один из которых стоит с флагом Грузии, в руке он держит пластмассовый продолговатый предмет. Стоящий рядом ним мужчина нанес удар по этому пластиковому предмету металлической трубой, отчего он сломался. Восприняв удар как нападение на человека, присутствующие отреагировали на действия мужчины, далее произошла потасовка.

В публикации отмечается, что нападению подверглись и другие участники акции. "Во время шествия хлестнул сперва одного, потом второго. У нас есть пострадавший, человек не мог встать на ноги, и полиция даже не поинтересовалась", – приведены в публикации слова активиста Ромы Махарадзе.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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