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20:50, 15 января 2025

Участники предупредительной забастовки в Грузии потребовали новых выборов

Участники забастовки в Тбилиси идут в сторону парламента. Стоп-кадр видео JamNews от 15.01.25, https://t.me/jamnewsru/21742.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть предприятий Грузии на три часа прервала работу, сотрудники вышли на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протестов. В Тбилиси на участников акции напала группа людей.

Как писал "Кавказский узел", 14 января телекомпании и ряд онлайн-изданий Грузии прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Она была арестована по обвинению в нападении на полицейского, а до этого задержана плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену.

В Грузии с 15.00  (14.00 мск) на три часа были закрыты  офисы и предприятия сторонников проведения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных во время акций протеста. Сотрудники организаций проводили протест перед зданиями, в которых работают, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

Нападение на бастующих в Тбилиси. Скриншот фото "Новости Грузии" от 15.01.25, https://t.me/NGnewsgeorgia/22157.В Тбилиси, на улице Долидзе группа людей, так называемых "титушек" напала на протестующих. У одного из нападавших в руках была бита, завязалась драка. В остальных случаях акция прошла мирно. На улицы столицы вышли сотни людей. Поддержать протест вышла и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

На протест вышли сотрудники частных компаний, кафе, ресторанов, магазинов и аптек. Однако сотрудники аптек провели получасовую забастовку, указав, что не могут прекратить торговлю медикаментами на больший срок.

 Самозанятые люди, у которых нет офисов, собрались на одной из центральных площадей Тбилиси.

 "Я требую проведения новых парламентских выборов и освобождения всех задержанных. Молодые люди выбирают свое будущее, а мы люди в возрасте, их поддержим", - сказала одна из протестующих в прямом эфире телекомпании «Мтавари архи».

Другая протестующая указала на необходимость проведения выборов для отстранения от власти правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», которая ведет внешнеполитический курс страны против желания большинства населения страны.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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