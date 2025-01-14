Грузинские телекомпании объявили забастовку

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"Мтавари архи", "Формула", "ТВ Пирвели" и ряд онлайн-изданий прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", суд арестовал на время следствия основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, обвиняемую в нападении на начальника полиции Батуми, заседание проходило на фоне акции протеста. 13 января Амаглобели было предъявлено обвинение, она отказалась от дачи показаний.

В Грузии ряд телекомпаний 14 января объявили забастовку в связи с требованием освобождения медиа-менеджера Мзии Амаглобели и всех задержанных на акциях протеста.



Телекомпании "Мтавари архи", "Формула" и "ТВ Пирвели" днем установили черную заставку с надписью белыми буквами: "Такой будет Грузия без критических медиа. Свободу Мзие Амаглобели и всем заключенным режима. Мы бастуем". С правой стороны экрана фотография Мзии Абаглобели, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

О своем участии в забастовке также сообщили "Палитра ньюс" и Кавкасия ТВ.

Кроме того, в знак солидарности с Амаглобели приостановили работу онлайн-издания.

"В частности, некоторые телеканалы и интернет-СМИ приостанавливают свою работу с 17:00 до 20:00 ( с 16:00 до 19:00 мск) в знак протеста против решения Батумского городского суда приговорить Мзию Амаглобели к тюремному заключению в качестве меры пресечения", - сообщает информационное агентство "ИнтерПрессНььюс", также участвующее в забастовке.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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