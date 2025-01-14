Активисты и журналисты пришли поддержать Амаглобели к суду

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На акции протеста у суда в Батуми сегодня собрались активисты и коллеги основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Они сочли решение об аресте Амаглобели террором "Грузинской мечты" против оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", суд арестовал на время следствия основательницу "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзию Амаглобели, обвиняемую в нападении на начальника полиции Батуми. 13 января Амаглобели было предъявлено обвинение, она отказалась от дачи показаний.

Адвокат просил выпустить основателя "Нетгазети" под залог в 100 000 лари (около 35 714 долларов США) - в качестве залога предлагалось использовать квартиру Мзии. Но прокурор заявил, что Мзия может совершить повторное деяние и поэтому должна быть изолирована, передал корреспондент "Кавказского узла".

У Батумского городского суда сегодня проходит митинг в поддержку Мзии Амаглобели. Несмотря на то, что коллеги Амаглобели не ожидали справедливого решения, ее арест им было сложно принять. "На полной версии видео задержания Амоглобели явно видно, как полицейский ее провоцирует. И это совсем другая ситуация", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из лидеров партии «За Грузию» Натия Мезришвили.

Редактор «Горных новостей» Гела Мтивлишвили сказал корреспонденту "Кавказского узла", что начальник полиции Батуми выступил в адрес журналистки с прямым угрозами и проклятиями. "Именно это он и сказал раньше, за чем последовало реакция Мзии", - пояснил Мтивлишвили.

Представители СМИ заявляют, что это очередной террор режима Иванишвили в отношении свободных СМИ и граждан. "Мзия Амаглобели арестована. Захват символов в разгар агрессии режима — не исключение, а самое обычное правило. Режим должен быть свергнут!", - привел телеканал "Мтавари Архи" слова Ники Гварамии об аресте Амаглобели.

Всего после выборов по данным НПО были задержаны более 480 человек в административном порядке и 43 человека в уголовном порядке , по данным неправительственных организаций. По их данным, 12 января незаконные аресты были произведены полицией как в Тбилиси, так и в Батуми. Всего за сутки были арестованы 16 человек - семь в Батуми и девять в Тбилиси. Из них освободили только Элене Хоштарию и Георгия Киртадзе, поскольку они имеют статус депутата, остальных перевели в изоляторы временного содержания.

11 января в Батуми более 10 человек были арестованы в административном порядке, 1 человек арестован по уголовному закону, а в Тбилиси 1 человек был арестован в административном порядке.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.