Европейские журналисты выступили в поддержку Амаглобели

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Обращение к властям Грузии с призывом прекратить преследование основателя "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели и расследовать жестокое обращение с ней распространили европейские журналистские организации.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. В Грузии ежедневно проходят акции протеста в ее поддержку.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Международный институт прессы (IPI) , Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Свободная пресса без ограничений (FPU),Фонд «Справедливость для журналистов» (JFJ) и другие международные организации выступили с обращением к властям Грузии.

"Мы призываем грузинские власти немедленно и безоговорочно освободить Амаглобели и положить конец этим беспрецедентным репрессиям против СМИ. Мы также требуем тщательного расследования жестокого обращения, которому она подверглась", - говорится в заявлении организаций, которое опубликовано на сайте Media Freedom Rapid Response - общеевропейского механизма, который отслеживает, контролирует и реагирует на нарушения прессы и свободы СМИ в государствах-членах ЕС, странах-кандидатах и ​​Украине.

В заявлении также указано, что до ареста Амаглобели главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе подвергалась преследованиям со стороны Дгебуадзе, а само издание неоднократно критиковало действия ведомства Дгебуадзе.

Оператор "Батумелеби" Гурам Мурванидзе, который отбыл восьмидневный срок ареста после задержания на акции протеста в Батуми при исполнении профессиональных обязанностей, на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что был задержан, несмотря на то, что четко сообщил Ираклию Дгебуадзе, что является сотрудником СМИ. По словам Мурванидзе, когда на следующий день после освобождения он пришел в полицию забрать свои вещи, оказалось, что на телефоне было удалено все, включая приложения. Гурам Мурванидзе пожаловался в следственные органы на вмешательство в его профессиональные обязанности и незаконное получение персональных данных. Его интересы защищает Ассоциация молодых юристов, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Директор НПО «Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе указала, что сейчас голодовку в заключении проводят два журналиста. Помимо Амаглобели "это азербайджанский журналист Афган Садыгов, который голодает уже более 120 дней", сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Тбилисский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на решение об экстрадиции в Азербайджан, теперь оно считается вступившим в силу. С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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