RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:25, 23 января 2025

Европейские журналисты выступили в поддержку Амаглобели

Акция в поддержку Мзии Амаглобели. Тбилиси, 22 января 2025 г. Фото: Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращение к властям Грузии с призывом прекратить преследование основателя "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели и расследовать жестокое обращение с ней распространили европейские журналистские организации.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. В Грузии ежедневно проходят акции протеста в ее поддержку.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Международный институт прессы (IPI) , Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), Европейская федерация журналистов (EFJ), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Свободная пресса без ограничений (FPU),Фонд «Справедливость для журналистов» (JFJ) и другие международные организации выступили с обращением к властям Грузии. 

"Мы призываем грузинские власти немедленно и безоговорочно освободить Амаглобели и положить конец этим беспрецедентным репрессиям против СМИ. Мы также требуем тщательного расследования жестокого обращения, которому она подверглась", - говорится в заявлении организаций, которое опубликовано на сайте Media Freedom Rapid Response - общеевропейского механизма, который отслеживает, контролирует и реагирует на нарушения прессы и свободы СМИ в государствах-членах ЕС, странах-кандидатах и ​​Украине.

В заявлении также указано, что до ареста Амаглобели главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе подвергалась преследованиям со стороны Дгебуадзе, а само издание неоднократно критиковало действия ведомства Дгебуадзе.

Оператор "Батумелеби" Гурам Мурванидзе, который отбыл восьмидневный срок ареста после задержания на акции протеста в Батуми при исполнении профессиональных обязанностей, на сегодняшней пресс-конференции рассказал, что был задержан, несмотря на то, что четко сообщил Ираклию Дгебуадзе, что является сотрудником СМИ. По словам Мурванидзе, когда на следующий день после освобождения он пришел в полицию забрать свои вещи, оказалось, что на телефоне было удалено все, включая приложения. Гурам Мурванидзе пожаловался в следственные органы на вмешательство в его профессиональные обязанности и незаконное получение персональных данных. Его интересы защищает Ассоциация молодых юристов, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Директор НПО «Центр социальной справедливости" Тамта Микеладзе указала, что сейчас голодовку в заключении проводят два журналиста. Помимо Амаглобели "это азербайджанский журналист Афган Садыгов, который голодает уже более 120 дней", сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Тбилисский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу азербайджанского журналиста Афгана Садыгова на решение об экстрадиции в Азербайджан, теперь оно считается вступившим в силу. С 20 сентября 2024 года Афган Садыгов начал голодовку в грузинском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище, он не раз отвечал отказом на предложение прекратить акцию, но согласился принимать йогурт с витаминами.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:36, 23 января 2025
Три контрактника из Северной Осетии убиты в военной операции
07:11, 23 января 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы
06:16, 23 января 2025
Контрактник из Дагестана убит на Украине
19:57, 22 января 2025
Оперштаб рапортовал об откачке половины мазута из танкера у Тамани
13:56, 22 января 2025
Более тонны мазута собрано на пляжах Славянского района Кубани
13:47, 22 января 2025
2
 Боец из Чечни убит на Украине
Все события дня
Новости
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 22.01.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1353914396008107&set=pcb.1353914472674766 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:28, 22 января 2025
Протесты против политики властей и ареста Амаглобели продолжаются в Тбилиси
Алексей Мамулия (слева) и Вано Джапиашвили вместе с представителем СГБ Грузии. Фото: https://georgia.gov
16:34, 22 января 2025
Южная Осетия освободила двух граждан Грузии
Реваз Кикнадзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 29.12.24, https://t.me/Tbilisi_life/35148?single
12:02, 22 января 2025
Грузинский активист объявил голодовку из солидарности с Амаглобели
Мужчина за решеткой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
06:48, 22 января 2025
Гражданин Абхазии приговорен к длительному сроку за госизмену
Руки в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
02:19, 22 января 2025
Трое противников закона об иноагентах осуждены в Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:35, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Фицо о грузинском и украинском сценариях, в Словакии
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
9
Особенность кавказского производства
Фото
16:31, 22 января 2025
BERG...man Tbilisi
27
Сколько потратили "туристы" в Грузии в 2024 году. Кто лидирует?
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
17:32, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
5
Белоруссия и Абхазия, имхо, не являются "слабыми местами" РФ. Кто является?
Фото
11:35, 23 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Фицо о грузинском и украинском сценариях, в Словакии
Фото
19:21, 22 января 2025
Ветер с Апшерона
9
Особенность кавказского производства
Фото
16:31, 22 января 2025
BERG...man Tbilisi
27
Сколько потратили "туристы" в Грузии в 2024 году. Кто лидирует?
Фото
09:15, 22 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Зига Маска - не то, о чем вы подумали или то самое? Аналогии и символизм
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
23 января 2025, 13:44
Айтадж Тапдыг отказано в переводе под домашний арест

Сергей Меняйло и его сын. Коллаж "Кавказского узла". Кадр из видео:https://vk.com/podslushano_vladikavkaz Фото: https://ru.wikipedia.org/
23 января 2025, 08:59
Сергей Меняйло прокомментировал видео конфликта своего сына с полицейским

Обрушение дома на улице Нариманова. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
22 января 2025, 15:00
Жильцы рухнувшего дома сочли недостаточной помощь ростовских властей

На месте происшествия. 8 мая 2024 г. Фото: https://vk.com/wall-74219800_2363504
22 января 2025, 10:28
Три жителя Дагестана осуждены за поджог дома Ахмеда Батлухского

Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Тбилиси: борьба за право скрывать лица
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Армяне протестуют против суда над пленными в Баку
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Добровольцы СВО жалуются, что их удерживают в Чечне #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Показать больше