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21:01, 14 января 2025

Оператор "Батумелеби" арестован на восемь суток

Гурам Мурванидзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 13.01.24, https://t.me/Tbilisi_life/35825.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батуми арестовал оператора Гурама Мурванидзе за неподчинение законному требованию полиции, хотя Мурванидзе, снимая задержания на акции протеста, сообщил силовикам, что исполняет профессиональные обязанности.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе оператор "Батумелеби" Гурам Мурванидзе и основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели. Амаглобели сегодня была арестована по уголовной статье о нападении на силовика. "Мтавари архи", "Формула", "ТВ Пирвели" и ряд онлайн-изданий прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели.

Сегодня, 14 января, в Батумском городском суде состоялся судебный процесс над оператором «Батумелеби» Гурамом Мурванидзе. Судья Ирма Тогонидзе приговорила Гурама Мурванидзе к 8 суткам ареста, сообщило "Батумелеби".

Гурам Мурванидзе был задержан 12 января во время освещения акций протеста возле Дома правительства Аджарии в Батуми по статье об административном правонарушении, следствие обвинило его в неподчинении законному требованию сотрудника полиции.

Однако на кадрах, снятых «Батумелеби», четко видно, что Гурам Мурванидзе снимал процесс задержания, в тот момент к нему подошел начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе.

Как позже рассказал Гурам Мурванидзе своему адвокату, он объяснил Ираклию Дгебуадзе, что является оператором «Батумелеби» и выполняет свои профессиональные обязанности, но, несмотря на это, полиция арестовала Гурама Мурванидзе по указанию Ираклия Дгебуадзе.

На кадрах  с акции протеста также видно, что Гурам Мурванидзе не оказывал сопротивления полиции во время задержания, говорится в сообщении.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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