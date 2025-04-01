RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:26, 1 апреля 2025

Амаглобели назвала ложными показания сотрудников полиции

Мзию Амаглобели заводят в суд. Скриншот фото "Батумелеби",https://batumelebi.netgazeti.ge/news/567709/ от 31.03.25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита Мзии Амаглобели при помощи видео опровергла слова одного из допрошенных сотрудников полиции Батуми о том, что спустя долгое время на щеке начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе оставался след от пощечины. Амаглобели назвала ложными и показания силовиков об отказе от адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд 4 марта удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели по делу о нападении на начальника полиции Батуми, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованном проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого ее со всех сторон окружили силовики, журналистка была вновь задержана за нападение на сотрудника полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В Батумском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела Мзии Амаглобели, основателя изданий Netgazeti и Batumelebi. Она присутствовала на заседании. В зал суда в качестве наблюдателей пришли представители посольств Чехии, Польши, Швеции и Великобритании. В зал суда ее ввели под скандирование: "Свободу Мзие!", сообщило сегодня Jam News.

Посетители заседания 31 марта. Скриншот фото "Батумелеби",https://batumelebi.netgazeti.ge/news/567709/Не все желающие присутствовать на суде по делу Мзии Амаглобели смогли присутствовать, зал суда был переполнен. Многие из них пришли с транспарантами и фотографиями журналистки, сообщило "Батумелеби".

В ходе судебного разбирательства были допрошены двое сотрудников полиции — Бердия Перадзе и Тамар Кереселидзе. 

Начальник следственного управления полиции Аджарии Бердия Перадзе на допросе в суде заявил, что в день ареста Мзии Амаглобели он видел начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе примерно через 20 минут после инцидента, и что его щека все еще была красной, говорится в публикации.

Защита Мзии продемонстрировала сотрудникам полиции видеозапись, на которой четко видно, что щека Ираклия Дгебуадзе не была красной спустя 40 секунд после пощечины. Полицейский Бердия Перадзе заявил, что качество видео затрудняет восприятие. "Я не могу его здесь увидеть. Я не знаю, какой это кадр. Ухо и щека у него определенно были красными", - заявил он.

Сотрудница полиции Тамар Кереселидзе в ходе допроса заявила, что после задержания по уголовному делу Амаглобели отказалась от адвоката. Мзия Амаглобели назвала эти слова ложными.

Заседание проходило на фоне акции протеста, собравшиеся возле суда скандировали: "Мзия, ты победила", "Несправедливый суд", "Мзия, ты герой", "Твое время скоро придет" и "Лжесвидетельство - преступление".

Судья неоднократно делал замечания присутствующим на заседании за шум и крики. Судья выдворила из зала суда двух граждан — Циалу Катамидзе и Азу Габуния, а также и Нану Квачадзе, одного из редакторов "Батумелеби", за проявление эмоций во время допроса свидетеля.

"Кавказский узел" также писал, что защита требовала отвода судьи, который рассматривает жалобу на административное задержание учредителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Он заявил, что родственные связи с журналисткой не скажутся на решении. Амаглобели в суде по административному делу отвергла вину в оскорблении полицейских и назвала сфальсифицированным протокол задержания. Судья обязал Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Протестующие в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
07:00, 3 апреля 2025
Родные политзаключенных анонсировали круглосуточный протест в Тбилиси
Суд в Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:50, 3 апреля 2025
Великобритания ввела санкции против грузинских судей
Баннер на фасаде театра в Тбилиси с надписью "Андро Чичинадзе Свободу заключенным системы!". Фото: JAMnews https://t.me/jamnewsru/21548
01:52, 3 апреля 2025
ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Андро Чичинадзе
Мамука Хазарадзе. Фото: https://1tv.ge/lang/ru/news/mamuka-khazaradze-my-obrashhaemsja-k-bjudzhetnikam-ne-pugajtes-smeny-vlasti-vremja-politicheskogo-vozmezdija-proshlo/
17:30, 2 апреля 2025
Хазарадзе объяснил отказ участвовать в работе парламентской комиссии
Полицейская машина. Фото "Кавказского узла".
06:36, 2 апреля 2025
Россиянин признался в повреждении полицейской машины во время акции в Тбилиси
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Водолаз несет грунт с мазутом. Скриншот видео от 1 апреля 2025 г. https://t.me/opershtab23/13060
04 апреля 2025, 11:20
Водолазы собрали на Кубани более 214 тонн грунта с мазутом

Тушение пожара на полигоне в Новороссийске. 2 апреля 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13065
03 апреля 2025, 17:26
Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей

Юрий Напсо. Фото: https://gs-sochi.ru/deputat-gosdumy-yurij-napso-iz-sochi-stal-geroem-truda-kubani/
03 апреля 2025, 16:18
Госдума лишила мандата кубанского депутата Юрия Напсо

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239". Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 15.01.25, https://t.me/opershtab23/10534.
03 апреля 2025, 13:41
Владельцы судов попросили ограничить размер компенсаций за разлив мазута

Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Показать больше