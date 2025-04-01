Амаглобели назвала ложными показания сотрудников полиции

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Защита Мзии Амаглобели при помощи видео опровергла слова одного из допрошенных сотрудников полиции Батуми о том, что спустя долгое время на щеке начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе оставался след от пощечины. Амаглобели назвала ложными и показания силовиков об отказе от адвоката.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд 4 марта удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели по делу о нападении на начальника полиции Батуми, она отказалась признать вину. Суд признал недопустимыми большинство доказательств защиты, в том числе свидетельские показания и видеозаписи. В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети", независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованном проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого ее со всех сторон окружили силовики, журналистка была вновь задержана за нападение на сотрудника полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

В Батумском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела Мзии Амаглобели, основателя изданий Netgazeti и Batumelebi. Она присутствовала на заседании. В зал суда в качестве наблюдателей пришли представители посольств Чехии, Польши, Швеции и Великобритании. В зал суда ее ввели под скандирование: "Свободу Мзие!", сообщило сегодня Jam News.

Не все желающие присутствовать на суде по делу Мзии Амаглобели смогли присутствовать, зал суда был переполнен. Многие из них пришли с транспарантами и фотографиями журналистки, сообщило "Батумелеби".

В ходе судебного разбирательства были допрошены двое сотрудников полиции — Бердия Перадзе и Тамар Кереселидзе.

Начальник следственного управления полиции Аджарии Бердия Перадзе на допросе в суде заявил, что в день ареста Мзии Амаглобели он видел начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе примерно через 20 минут после инцидента, и что его щека все еще была красной, говорится в публикации.

Защита Мзии продемонстрировала сотрудникам полиции видеозапись, на которой четко видно, что щека Ираклия Дгебуадзе не была красной спустя 40 секунд после пощечины. Полицейский Бердия Перадзе заявил, что качество видео затрудняет восприятие. "Я не могу его здесь увидеть. Я не знаю, какой это кадр. Ухо и щека у него определенно были красными", - заявил он.

Сотрудница полиции Тамар Кереселидзе в ходе допроса заявила, что после задержания по уголовному делу Амаглобели отказалась от адвоката. Мзия Амаглобели назвала эти слова ложными.

Заседание проходило на фоне акции протеста, собравшиеся возле суда скандировали: "Мзия, ты победила", "Несправедливый суд", "Мзия, ты герой", "Твое время скоро придет" и "Лжесвидетельство - преступление".

Судья неоднократно делал замечания присутствующим на заседании за шум и крики. Судья выдворила из зала суда двух граждан — Циалу Катамидзе и Азу Габуния, а также и Нану Квачадзе, одного из редакторов "Батумелеби", за проявление эмоций во время допроса свидетеля.

"Кавказский узел" также писал, что защита требовала отвода судьи, который рассматривает жалобу на административное задержание учредителя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. Он заявил, что родственные связи с журналисткой не скажутся на решении. Амаглобели в суде по административному делу отвергла вину в оскорблении полицейских и назвала сфальсифицированным протокол задержания. Судья обязал Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского.

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