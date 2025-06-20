Европарламент потребовал освободить Мзию Амаглобели

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию с требованием немедленного освобождения основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, назвав арест журналистки политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая в Батумский горсуд поступило второе административное дело в отношении Мзии Амаглобели. Поводом стал плакат, наклеенный ею на здание полиции во время январской акции протеста. Ранее суд уже оштрафовал журналистку Мзию Амаглобели по административному делу за оскорбление полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. Сама она подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Депутаты Европарламента 19 июня большинством голосов приняли резолюцию, посвященную ограничениям свободы слова и преследованиям журналистов в Грузии и, в частности, делу Мзии Амаглобели, чье имя вынесено в название документа.

Авторы резолюции призвали руководство страны немедленно и безоговорочно освободить Амаглобели, чье дело они назвали “примером репрессий против независимых медиа и гражданского общества”. За резолюцию проголосовали 324 участника заседания, 25 выступили против, 87 парламентариев воздержались от голосования, говорится в публикации на официальном сайте Европарламента.

В документе перечислены нарушения прав Мзии Амаглобели, допущенные в ходе следствия. В частности, там указано на отсутствие достаточных оснований для заключения под стражу и отсутствие у судьи, который рассматривал дело, квалификации в области уголовного права, а также на жестокое обращение с журналисткой, которая проводила 38-дневную голодовку после ареста. В целом авторы резолюции характеризуют арест Амаглобели как политически мотивированный.

В тексте резолюции также осуждается системная атака властей Грузии на политическую оппозицию, независимые медиа и гражданское общество. Евродепутаты призвали Тбилиси обеспечить безопасность журналистов, отметить репрессивные законы и освободить всех политических заключенных, - как участников проевропейских протестов, так и других представителей оппозиции, включая третьего президента страны Михаила Саакашвили.

В голосовании приняли участие 436 из 720 членов Европарламента. “Грузинская мечта”, в свою очередь, заявила, что не принимает резолюции Европарламента во внимание и считает их “пустой тратой времени”, отмечает “Новости-Грузия”.

Перед заседанием 18 июня, на котором обсуждался текст резолюции, депутаты Европарламента Раса Юкнявичене, Малгожа Гошевска, Петрас Аустревичус и другие развернули баннеры в поддержку заключенных — Мате Девидзе, Мзии Амаглобели, Зураба Джапаридзе, Ники Мелии, Михаила Саакашвили и Ники Гварамии, отмечает 1tv.ge.

"Кавказский узел" также писал, что на фоне судебного процесса по уголовному делу о пощечине полицейскому суд уже дважды назначал Амаглобели административные штрафы. 18 июня Амаглобели была оштрафована по делу о плакате, наклеенном ею на здание полиции.

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