Главред "Батумелеби" потребовала освободить Мзию Амаглобели

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У здания парламента Грузии проводит сегодня ночью акцию главный редактор "Батумелеби" Этери Турадзе, которая требует освободить коллегу Мзию Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста. Суд в Кутаиси отказался рассмотреть жалобу на ее арест.

Главный редактор издания "Батумелеби" Этери Турадзе проводит акцию перед зданием парламента Грузии с требованием освободить Мзию Амаглобели, пишет сегодня, 27 января, телеграм-канал Tbilisi life.

Свою акцию Турадзе начала в ночь с 26 на 27 января, по данным на 01.30 она продолжила стоять у здания парламента.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

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