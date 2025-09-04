×

Кавказский узел

Лента новостей
03:49, 4 сентября 2025

Начальник полиции Батуми переведен на работу в Тбилиси после пощечины Амаглобели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ираклий Дгебуадзе, за пощечину которому была осуждена журналистка Мзия Амаглобели, покинул пост главы полиции Батуми. Он переведен на работу в Департамент центральной криминальной полиции в Тбилиси. 

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Амаглобели рассказывала в суде, что Дгебуадзе перед этим подверг ее унизительному и бесчеловечному обращению. О жестоком обращении со стороны Дгебуадзе заявляли и другие задержанные участники акции протеста, - в частности, Темур Катамадзе, который впоследствии был выдворен из Грузии. 

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

О том, что Дгебуадзе покинул пост начальника полиции Батуми и переведен на другую должность, 3 сентября узнали журналисты Batumelebi. 

По их информации, Дгебуадзе переведен в Тбилиси и назначен руководителем полицейских атташе, при этом официальной информации об этом МВД изданию не предоставило. Тем не менее, ведомство подтвердило данные о новом назначении Дгебуадзе, заявив, что он “продолжит работу на посту начальника центра международного сотрудничества в правоохранительной сфере Департамента центральной криминальной полиции”, пишет со ссылкой на представителей МВД “Интерпрессньюс”. 

Ираклий Дгебуадзе занимал пост начальника полиции Батуми с 2022 года, отмечает информагентство. 

Исполняющим обязанности начальника батумской полиции после ухода Дгебуадзе стал его заместитель Гоча Ванадзе, который свидетельствовал в суде против Мзии Амаглобели. Прокуратура не расследовала ни одно заявление задержанных участников проевропейских акций, которые обвиняли Дгебуадзе в физическом насилии или жестоком обращении, указывает Tbilisi life.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше