Начальник полиции Батуми переведен на работу в Тбилиси после пощечины Амаглобели

Ираклий Дгебуадзе, за пощечину которому была осуждена журналистка Мзия Амаглобели, покинул пост главы полиции Батуми. Он переведен на работу в Департамент центральной криминальной полиции в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Амаглобели рассказывала в суде, что Дгебуадзе перед этим подверг ее унизительному и бесчеловечному обращению. О жестоком обращении со стороны Дгебуадзе заявляли и другие задержанные участники акции протеста, - в частности, Темур Катамадзе, который впоследствии был выдворен из Грузии.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

О том, что Дгебуадзе покинул пост начальника полиции Батуми и переведен на другую должность, 3 сентября узнали журналисты Batumelebi.

По их информации, Дгебуадзе переведен в Тбилиси и назначен руководителем полицейских атташе, при этом официальной информации об этом МВД изданию не предоставило. Тем не менее, ведомство подтвердило данные о новом назначении Дгебуадзе, заявив, что он “продолжит работу на посту начальника центра международного сотрудничества в правоохранительной сфере Департамента центральной криминальной полиции”, пишет со ссылкой на представителей МВД “Интерпрессньюс”.

Ираклий Дгебуадзе занимал пост начальника полиции Батуми с 2022 года, отмечает информагентство.

Исполняющим обязанности начальника батумской полиции после ухода Дгебуадзе стал его заместитель Гоча Ванадзе, который свидетельствовал в суде против Мзии Амаглобели. Прокуратура не расследовала ни одно заявление задержанных участников проевропейских акций, которые обвиняли Дгебуадзе в физическом насилии или жестоком обращении, указывает Tbilisi life.

