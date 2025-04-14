Двое силовиков допрошены в суде по делу Мзии Амаглобели

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Суд в Батуми сегодня допросил по делу Мзии Амаглобели следователя Михаила Дарчию, которому было поручено дело журналистки, и полицейского Арчила Антадзе. Следователь не смог сдержать смеха, рассказывая суду, как глава полиции Батуми испытал боль от пощечины Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", Батумский городской суд с 1 апреля слушает дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, ей вменяется нападение на начальника полиции Батуми. Амаглобели отказалась признать вину. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы. Ранее судья обязал Амаглобели выплатить штраф по административному делу об оскорблении полицейского.

В ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели, основательница и директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" - независимых медиа, которые работали при трех правительствах Грузии. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованном проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого ее со всех сторон окружили силовики, журналистка была вновь задержана за нападение на сотрудника полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня в суде были допрошены начальник следственной службы Гурийского управления полиции Михаил Дарчия, которому поручено дело Мзии Амаглобели, и сотрудник полиции Арчил Антадзе, который является одним из пяти силовиков, давших идентичные показания об аресте Мзии Амаглобели.

Претензий по телесным повреждениям у журналистки нет

Во время допроса Дарчии прокуроров интересовало, какие следственные действия он проводил по делу задержанной журналистки. Дарчия сообщил, что допрашивал Ираклия Дгебуадзе. Когда следователю задали вопрос, что почувствовал Ираклий Дгебуадзе после удара от Мзии Амаглобели, тот ответил, что боль, и при этих словах не смог сдержать смеха, сообщается в репортаже о заседании на сайте TV. Pirveli.

Адвокатов интересовало, почему в деле Мзии Амаглобели нет экспертного заключения, которое бы засвидетельствовало травмы, полученные ею после ареста. Дарчия заявил, что травмы Амаглобели не были результатом преступного деяния, так что это не имеет существенного значения для дела. "Из материалов следует, что претензий по указанным телесным повреждениям у нее нет", — заявил следователь на суде.

При этом Дарчия во время допроса несколько раз повторил, что мотивом Мзии Амаглобели, которая дала пощечину Ираклию Дгебуадзе, была месть.



Суд допросил также начальника 6-го отдела полиции Батуми Арчила Антадзе. Он заявил суду, что участники акции протеста 11 января нецензурно выражались в адрес сотрудников полиции, за что и были задержаны в административном порядке.

По словам Антадзе, после ареста Ираклий Дгебуадзе пришел поговорить с Мзией Амаглобели и Этери Турадзе. В момент пощечины, которую Амаглобели дала Дгебуадзе, Антадзе стоял напротив и разговаривал с другими протестующими, сообщает издание Publika.ge.

По уголовному делу Мзии Амаглобели уже допрошены в общей сложности семь сотрудников полиции, подсчитало издание. Свидетельства в суде должен дать и сам Ираклий Дгебуадзе. Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 апреля в 13.00.

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