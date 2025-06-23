Суд оставил журналистку Мзию Амаглобели под арестом

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Батумский городской суд сегодня рассмотрел ходатайство о смягчении меры пресечения арестованной в Аджарии журналистке Мзии Амаглобели и оставил ее под стражей.

Как писал "Кавказский узел", суд 18 июня оштрафовал Амаглобели по второму административному делу, за наклеенный на здание полиции плакат с лозунгом: "Грузия бастует". До этого суд оштрафовал журналистку по административному делу за оскорбление полицейского. Кроме того, суд в Батуми рассматривает уголовное дело в отношении Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели не признала вину ни по одному из трех дел. Сама она подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе директор изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Причиной задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня суд в Батуми отказался отпустить из-под ареста Мзию Амаглобели. Такое решение огласила судья Нино Исмашвили, рассмотрев вопрос о предварительном заключении Амаглобели. Прокурор заявил суду, что никаких существенных новых обстоятельств не выявлено, поэтому арест должен остаться в силе, так как "есть опасность совершения нового преступления".

Сказать по правде, я просто жду наказания, но не потому, что я его заслужила

Мзия Амаглобели в суде выразила солидарность с другими узниками совести. "Сказать по правде, процессы в стране развиваются таким образом, что мне даже трудно думать о своем заключении, не говоря уже о том, чтобы обсуждать его. Именно по той причине, по которой я нахожусь в тюрьме, по политическим причинам задерживают студентов, даже арестовали мать-одиночку. Солидарность с узниками совести. Я не прошу о пощаде, госпожа судья, действуйте так, как требует правосудие. Сказать по правде, я просто жду наказания, не потому что я его заслужила, а потому что вы находитесь под таким политическим давлением", — приводит слова журналистки TV Pirveli.

Кроме того, суд сегодня заслушал показания свидетелей защиты и рассмотрел письменные доказательства защиты, в частности, медицинскую документацию, согласно которой у Мзии Амаглобели при поступлении в пенитенциарное учреждение имелись телесные повреждения, в том числе "синюшно-желтые синяки на плече". В деле также имеется отчет о том, как Мзия Амаглобели рассказала народному защитнику в день своего ареста, что стала жертвой насилия и бесчеловечного обращения в здании полицейского управления.

"Свободу солнцу!" — скандировали активисты у здания суда. "Уволить олигархию!" — слышались голоса из зала суда. На сегодняшнем заседании присутствовали заместитель посла Европейского союза, а также представители посольств Дании, Польши и Чехии, пишет "Батумелеби".

У защиты еще есть несколько свидетелей, которые должны выступить в суде. Суд также заслушает показания самой Мзии Амаглобели, после чего сторонам предстоит сделать свои заключительные заявления в прениях. Продолжение слушаний по делу Мзии Амаглобели намечено в батумском суде на 4 июля.

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