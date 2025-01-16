Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить Амаглобели

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На 50-й день протестов против приостановки евроинтеграции активисты потребовали предоставить им время в эфире Общественного вещателя, чтобы рассказать об обстоятельствах задержания и ареста основателя "Батумелеби" Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 14 января телекомпании и ряд онлайн-изданий Грузии прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. 15 января часть предприятий Грузии на три часа прервала работу, сотрудники вышли на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протестов. В Тбилиси на участников акции напала группа людей, среди нападавших были сотрудники мэрии.

Журналисты и простые граждане собрались сегодня у здания Общественного вещателя Грузии, чтобы выразить поддержку Мзии Амаглобели и потребовать прямого эфира. Они требовали рассказать об обстоятельствах ареста директора Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели и неправомерном обращении с ней. Протестующие несколько раз пытались связаться с руководством телекомпании, но им пообещали, что представители администрации свяжутся с ними завтра, чтобы обсудить возможность предоставления эфирного времени, сообщило сегодня "Нетгазети".

На акции выступили журналисты, которые выразили солидарность с Мзией Амаглобели и присоединились к требованию Ассоциации молодых юристов Грузии о приостановке полномочий начальника Батумского управления патрульной полиции Ираклия Дгебуадзе.

После акции они направились к зданию парламента, чтобы присоединиться к гражданам, собравшимся на проспекте Руставели у здания парламента.

В ходе шествия протестующие скандировали: "Свободу Мзие Амаглобели", сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Активисты перекрыли проспект Руставели. Граждане по-прежнему требуют проведения новых выборов и освобождения незаконно задержанных во время протестов, сообщило "Мтавари архи", подчеркнув, что сегодня 50-й день непрерывных протестов.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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