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22:55, 16 января 2025

Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить Амаглобели

Участники шествия в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 16.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1349051139827766&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 50-й день протестов против приостановки евроинтеграции активисты потребовали предоставить им время в эфире Общественного вещателя, чтобы рассказать об обстоятельствах задержания и ареста основателя "Батумелеби" Мзии Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 14 января телекомпании и ряд онлайн-изданий Грузии прекратили работу на несколько часов в знак протеста против ареста основательницы "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели. 15 января часть предприятий Грузии на три часа прервала работу, сотрудники вышли на улицы с требованием провести новые парламентские выборы и освободить всех задержанных в ходе протестов. В Тбилиси на участников акции напала группа людей, среди нападавших были сотрудники мэрии.

Журналисты и простые граждане собрались сегодня у здания Общественного вещателя Грузии, чтобы выразить поддержку Мзии Амаглобели и потребовать прямого эфира. Они требовали рассказать об обстоятельствах ареста директора Batumelebi/Netgazeti Мзии Амаглобели и неправомерном обращении с ней. Протестующие несколько раз пытались связаться с руководством телекомпании, но им пообещали, что представители администрации свяжутся с ними завтра, чтобы обсудить возможность предоставления эфирного времени, сообщило сегодня "Нетгазети".

На акции выступили журналисты, которые выразили солидарность с Мзией Амаглобели и присоединились к требованию Ассоциации молодых юристов Грузии о приостановке полномочий начальника Батумского управления патрульной полиции Ираклия Дгебуадзе. 

После акции они направились к зданию парламента, чтобы присоединиться к гражданам, собравшимся на проспекте Руставели у здания парламента.

В ходе шествия протестующие скандировали: "Свободу Мзие Амаглобели", сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Активисты перекрыли проспект Руставели. Граждане по-прежнему требуют проведения новых выборов и освобождения незаконно задержанных во время протестов, сообщило "Мтавари архи", подчеркнув, что сегодня 50-й день непрерывных протестов.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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Участники шествия в масках. Скриншот фотo Publika от 18.01.25, https://www.facebook.com/publika.ge/posts/pfbid0gy9s2mivFT515x1ngVSDDcbfyAXkU9oUqbd39zE3YtBiQ1DJr5qDYNemNVuCpYjTl (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
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