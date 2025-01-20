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11:34, 20 января 2025

Журналисты устроили митинг в поддержку Амаглобели

Митинг в поддержку Амаглобели. 20 января 2025 г. Фото: Publika https://t.me/Tbilisi_life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Параллельно с заседанием правительства «Грузинской мечты» журналисты провели митинг возле администрации правительства, требуя освобождения основательницы и директора Netgazeti/Batumelebi Мзии Амаглобели, сообщается в телеграм-канале Tbilisi life, насчитывающем 35 465 подписчиков.

В акции приняли участие около 20 человек, они держали в руках плакаты и банер с призывом освободить Амаглобели.

Напомним, 18 января активисты в масках, выступающие против запрета закрывать лицо на акциях протеста, присоединились к собравшимся у парламента жителям Грузии, которые требуют продолжения евроинтеграции и новых выборов.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: «Кавказский узел»

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