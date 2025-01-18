Участники шествия в Тбилиси потребовали отменить запрет на использование масок

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Активисты в масках, выступающие против запрета закрывать лицо на акциях протеста, присоединились к собравшимся у парламента жителям Грузии, которые требуют продолжения евроинтеграции и новых выборов.

Как писал "Кавказский узел", сразу после инаугурации новый президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал все поправки, которые ужесточают наказание за нарушения во время протестных акций, а также упрощают процесс увольнения и приема на государственную службу.

Около филармонии Тбилиси сегодня стартовала акция людей в масках. Более 500 человек двинулись от филармонии к парламенту, протестуя против закона о запрете ношения масок и других средств закрывающих лицо, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Это репрессивный закон, мы выступаем против него, поэтому пришли в масках. Но основное требование - досрочные выборы", - говорит один из участников акции в маске.

"Я против Бидзины Иванишвили, поэтому пришла в маске Бэтмена. Хотя многие и сравнивают Брюса Уэйна (персонаж комиксов, промышленник, Бэтмен - альтер эго Брюса Уэйна, - прим. "Кавказского узла") и Иванишвили - богач, который действует по своему усмотрению, но есть и различия - Бэтмен поощрял людей к проявлению инициативы", - говорит девушка в маске Бэтмена.

"Эти дети, которые пришли на митинг, их родители очень боятся за них. Но более опасно для Грузии оказаться под влиянием России. Опасно потерять свободу страны", - говорит женщина в маске с изображением Бидзины Иванишвили.

Участники акции прибыли по перекрытой проезжей части проспекта Руставели к парламенту и присоединились к участникам других акций. Шествие прошло без инцидентов. Полиция пока не делала предупреждений.

Как писал "Кавказский узел", 17 января силовики пытались помешать протестующим перекрыть движение по проспекту Руставели и пригрозили собравшимся штрафами. На 51-й день протестов в Тбилиси прошла акция журналистов в поддержку основателя "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, арестованной за нападение на силовика, и шествие отцов и детей.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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