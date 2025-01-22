Грузинский активист объявил голодовку из солидарности с Амаглобели

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Арестованный в Грузии Реваз Кикнадзе объявил голодовку в знак солидарности с журналисткой Мзией Амаглобели.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что основатель "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзия Амаглобели объявила голодовку в знак протеста против уголовного преследования и ареста.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания журналистки стал плакат с призывом начать всеобщую забастовку, который она наклеила на стену. Амаглобели пояснила, что, когда ее освободили, она оказалась в давке и, пытаясь выбраться, случайно задела рукой начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Он сразу задержал журналистку. 13 января ей было предъявлено обвинение в нападении на полицейского, Амаглобели грозит до семи лет заключения. 14 января Батумский горсуд отправил журналистку под арест.

Активист Реваз Кикнадзе, арестованный по делу о насилии на акциях протеста, объявил голодовку в знак солидарности с Мзией Амаглобели, сообщило 21 января со ссылкой на адвоката Гуджу Авсаджанишвили "Интерпрессньюс".

Сама Мзия Амаглобели 21 января продолжала голодовку, отмечается в публикации.

Напомним, 10 января участники акции около Тбилисского горсуда выступили в поддержку арестованных по делу о насилии на уличных протестах. В тот же день этот суд продлил арест 11 человек, задержанных по этому делу.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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