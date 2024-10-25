Власти Грузии исключили российское влияние на выборы

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Премьер-министр Грузии накануне парламентских выборов отверг возможность влияния России на их исход.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Россия не сможет оказать какое-либо существенное влияние на парламентские выборы в Грузии, заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "Могу сказать, что Россия не имеет влияния в Грузии. Здесь нет политических партий, на которые она могла бы оказать влияние. Также нет влияния со стороны медиа. Именно поэтому Россия не сможет оказать какое-либо существенное влияние на запланированные в Грузии выборы“, - процитировало его сегодня "Интерпрессньюс".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил российское влияние на парламентские выборы в Грузии. Мы никак не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела, это дело грузин самих — принимать соответствующие решения", - процитировал его слова "Коммерсант".

Вместе с тем, Песков обвинил страны Запада во вмешательстве в выборы в Грузии. "Мы видим совершенно беспрецедентные попытки вмешательства со стороны Запада, они не только пытаются выкручивать руки Тбилиси, но и они буквально пытаются диктовать условия", - процитировало его сегодня РИА "Новости".

"Грузия приближается к критически важным выборам, она стоит на распутье: выбрать европейский путь либо встать перед риском большего контроля со стороны России. Более высоких ставок для демократии Грузии и стремления её народа к европейскому будущему и быть не может, - привело "Интерпрессньюс" слова европарламентарий Рихардса Колса.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. В Центризбирком поступили списки 19 партий и объединений. Правящая партия "Грузинская мечта" представила список из 170 имен, рассчитывая получить на парламентских выборах "супербольшинство". Центризбирком Грузии зарегистрировал 26 международных организаций для наблюдения за выборами. Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии".

Напомним также, ранее президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

"Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

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