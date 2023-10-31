Ущерб махачкалинском аэропорту оценен в 285 миллионов рублей

31 октября 2023, 22:32

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Предварительная сумма ущерба аэропорту Махачкалы составила 285 миллионов рублей, сообщил депутат Госдумы Хизри Абакаров, предложив взыскать ее с участников беспорядков, а также внести их в черный список аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", гендиректор аэропорта Махачкалы 30 октября сообщил, что в результате массовых беспорядков аэропорту нанесен ущерб в несколько миллионов рублей, однако точная сумма выясняется.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядков передано московским следователям, сообщило сегодня следствие. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Семь участников беспорядков арестованы за мелкое хулиганство.

Аэропорту Махачкалы в результате массовых беспорядков нанесен много миллионный ущерб, сообщил сегодня депутат Госдумы Хизри Абакаров. "Сумма подсчитанного ущерба уже достигла 285 миллионов рублей, и подсчет еще ведется", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что участники беспорядков должны возместить ущерб, а также пообещал внести их в "черный список" аэропорта. "Абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы. Помимо уголовной ответственности за захват стратегического объекта, мы будем требовать, чтобы они возместили ущерб, нанесенный аэропорту! Также мы вносим их в черный список аэропорта, они не будут обслуживаться в аэропорту Махачкалы до тех пор, пока весь ущерб не будет возмещен! Никому не позволено рушить, ломать чужое имущество безнаказанно!", - отметил Абакаров.

По его словам, в черный список аэропорта внесены и "провокаторы, которые работают в Дербенте с призывами разрушить некоторые объекты, а также провести незаконные акции" "Мы не позволим повторить аэропортовский сценарий в Дербенте! Мы знаем всех, кто занимается сейчас этой пропагандой! Мы знаем, кто создает группы в мессенджерах, созывая на митинги! Мы знаем, кто пишет в социальных сетях антисемитские речи и призывает к расправе над людьми по их национальному и религиозному признаку. Все эти провокаторы тоже вносятся в черный список аэропорта!" - подчеркнул депутат.

Основным акционером компании «Международный аэропорт «Махачкала» в 2017 году стал Саид Керимов, сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». На него 11 января 2017 года были переоформлены 99,5% акций компании «Грандеко», которой принадлежит аэропорт, сообщило 14 февраля 2017 года РБК.

По данным базы данных "СПАРК-Интерфакс" на 31 октября, основным акционером махачкалинского аэропорта остается "Грандеко".

С 2014 года Хизри Абакаров являлся председателем Совета директоров акционерного общества «Международный аэропорт «Махачкала» . Под его руководством завершен первый этап реконструкции аэропорта, начато строительство международного терминала. Также как помощник Сулеймана Керимова Хизри Абакаров руководил развитием коммерческих активов бизнесмена. В 2018 году при поддержке Керимова Хизри Абакаров был избран главой Дербента, говорится в биографической справке о Хизри Абакарове, подготовленной "Кавказским узлом".

10 ноября 2020 года указом врио главы Дагестана Сергея Меликова Абакаров назначен государственным секретарем республики. C 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва, сообщило ТАСС.

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