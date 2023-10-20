Призыв муфтията Дагестана к молитве за мир в Палестине стал ответом на запрос общества

20 октября 2023, 21:30

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Большинство дагестанцев демонстрирует безоговорочную поддержку Палестины, это подтвердили и собранные за короткий срок миллионы рублей для помощи пострадавшим. Призыв муфтията помолиться за палестинцев несколько запоздал, но он стал самостоятельным решением, принятым без учета мнения ДУМ Чечни, который ранее призвал к ежедневным молитвам по этом поводу, полагают опрошенные “Кавказским узлом” активисты и журналист.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

В дагестанском общества есть широкая поддержка палестинцев, уверена директор общественного движения "Дагестан без сирот" Расиат Османова. "Флагов, плакатов на улицах или в машинах я не видела, но знаю, что в нашем обществе довольно широкая поддержка палестинцев. Это я знаю, судя по тому, что говорят и что обсуждают в моем окружении. Люди сочувствую тому, что происходит с палестинцами. Тысячи невинных жертв не оставляют равнодушных наших людей, которые однозначно желают мира на земле палестинцев", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, еще одно подтверждение этого - собранные в Дагестане для помощи палестинцам миллионы рублей менее, чем за сутки. "Это лишний раз доказывает, что люди, читающие новости и смотрящие видео из Палестины, не могут не помогать им. Люди готовы жертвовать многим ради того, чтобы там прекратились боевые действия, не гибли невинные дети и старики", - отметила она.

О сборе денег для помощи палестинцам фонд "Инсан" объявил в своем Telegram-канале в 14.57 мск 19 октября, первые семь миллионов были собраны за пять часов. Сегодня в 17.51 мск фонд отчитался, что собраны 20 миллионов рублей. "Фонд прорабатывает все возможные варианты доставки помощи", - говорится в сообщении.

Призыв муфтията Дагестана молиться за мир в Палестине стал запоздалым, считает заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов. "Мне кажется, что призыв дагестанского муфтията молиться за прекращение войны прозвучал несколько запоздало и под широким общественным давлением. С самого начала всего, что происходит между Израилем и Палестиной, в обществе звучат вопросы, где наш муфтият, когда будет заявление с поддержкой палестинцев. Отдельные заявления представителей муфтията о том, что в этой ситуации нам не стоит вмешиваться, не удовлетворили наше общество. То есть призыв о молитве прозвучал под давлением нашего общества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанское общество поддерживает палестинцев, но это демонстрируют лишь отдельные акции активистов, уверен Магомедов. "Внешних признаков широкой поддержки палестинцев дагестанского общества нет, но эта проблема обсуждается практически в каждой семье. Активность есть в соцсетях, люди выставляют фотографии флага Палестины, палестинцев, призывают молиться за них и за мир. В Хасавюрте был поднят флаг Палестины, я видел несколько машин с палестинским флагом. Прошел митинг в Хасавюрте, но вряд ли это инициатива властей, это желание простых людей. Это говорит о том, что административный ресурс вообще не задействован. Более того дагестанские власти опасаются давать волю таким пропалестинским чувствам. Все, что мы видим, это инициатива отдельных людей и активистов", - подчеркнул он.

Вчера на советском танке в Хасавюрте был установлен палестинский флаг, а сегодня силовики разогнали митинг в поддержку Палестины. Сегодня также прошел авто- и конный пробег с палестинскими флагами в Карабудахкентском районе. Местные власти подтвердили мирный характер акции, но призвали сельчан выражать поддержку молитвой. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты ранее отметили, что власти опасаются акцию в поддержку Палестины из-за возможности расшатывания ситуации в Дагестане.

С ним согласился руководитель Северо-Кавказского отделения Академии геополитических проблем, зампредседателя общероссийского движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов. "90 процентов нашего общества поддерживают палестинцев. Эта поддержка проявляются по-разному, но она безоговорочна. Они переживают за страдания и мучения палестинцев, за бесчеловечные бомбежки. Многие не знают, откуда ноги растут этого конфликта, они не знают геополитический контекст, но по-человечески понимают, что нужен мир и прекращение военных действий. Большинство четко ставит вопрос об освобождении палестинских земель и создании там государства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он не знает людей, которые бы выражали сомнение по поводу поддержки палестинцев. "Люди видят, как бомбят гражданские объекты, больницы и школы. Увидев такое, никто не может сомневаться в том, что эти люди нуждаются в поддержке. Я пока не видел массовых акций в поддержку палестинцев, но с радостью присоединился бы к разрешенным властями митингам, выступил бы с речью, призвал бы дружественные организации присоединиться к акции", - отметил он.

Юрист, активист движения "Город Наш" Арсен Магомедов, комментируя видео с разгоном митинга в Хасавюрте, призвал муфтият Дагестана организовать митинг в поддержку Палестины", "чтобы избежать неприятных моментов". "Помимо того, что он продемонстрирует поддержку внешнего политического курса России, увеличит авторитет ДУМ РД, так еще направит на позитивное русло энергию всех дагестанцев и они поймут, что не нужно нарушать закон, чтобы сделать хорошее дело. Готов быть вместе с ДУМ РД созаявителем митинга", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Решение муфтията Дагестана не связано с призывом к молитвам ДУМ Чечни

По мнению Магомедова, говорить о том, что в этом вопросе муфтият Дагестана поддержал муфтият Чечни не приходится, "это самостоятельное решение". Муфтияты Чечни Дагестана не соперничают друг с другом, указал журналист. "Если говорить об отношениях муфтиятов Чечни и Дагестана, то у них нормальные, деловые, дружеские отношения. Нет таких случаев давления друг на друга. Они относятся к разным школам, тарикатам, поэтому у них нет какого-то взаимного подчинения", - отметил он.

Решения муфтията Дагестана призвать помолиться за прекращение войны стало самостоятельным, считает Халидов. "Муфтият Дагестана принял самостоятельно и правильное решение. Оно не связано с действиями муфтията Чечни. Это разные структуры, работающие независимо друг от друга. Отношения у них, скажем так, рабочие", - указал он.

Что касается призывов муфтиятов Дагестана и Чечни помолиться за прекращение войны, то, по ее словам, мир в Палестине – проблема, объединяющая всех мусульман. "Главное, что они едины в этом вопросе. Все остальное не стоит обсуждать", - подчеркнула Османова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 октября призвал жителей Чечни "просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу", - написал он в своем Telegram-канале.

То, что в ходе коллективных намазов в мечетях Чечни упоминаются и участники военной операции на Украине, подтвердил читатель "Кавказского узла". Он же добавил, что не все участники молитв пришли на них добровольно. "Кто-то сам шел и ехал, кого-то на работе просто предупредили, что надо принять участие в намазе в мечети, и все. Возврат к прошлому году, когда бюджетников сгоняли в мечети для вознесения дуа за силовиков, что участвуют в СВО. Теперь, правда, речь о коллективных намазах и мольбе за палестинцев, но и про участников СВО не забыли. Их тоже упоминают", - написал он.

Ранее муфтияты Дагестана и Чечни несколько раз демонстрировали разногласия. Так, 31 августа 2022 года Рамзан Кадыров потребовал пересмотреть решение о включении сборника изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов. По его мнению, суд "обратился к некомпетентной экспертизе", тогда как "Сахих аль-Бухари"* является "достоверным источником жизнеописания пророка Мухаммада, который мусульманские учёные признают вторым по значимости после Священного Корана". Муфтий Чечни поддержал требование Рамзана Кадырова.

Однако муфтият Дагестана указал тогда, что оригинальный текст сборника хадисов "Сахих аль-Бухари"* не запрещён в Российской Федерации, информация о запрете касается лишь данного перевода книги на русский язык 1 и вызваны претензиями к его автору . Муфтият указал тогда, что существуют и другие его издания сборника хадисов "Сахих аль-Бухари", в частности, подготовленный специалистами в области шариата Духовного управления мусульман Республики Татарстан и Муфтията Республики Дагестан.

21 апреля Кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари"*. Вердикт кассационной инстанции не может гарантировать, что суд в Татарстане, который признал книгу экстремистской, изменит свое решение, подчеркнула тогда юрист Светлана Кузеванова.

Разногласия между муфтиятами существуют в дате начала Рамадана и празднования Ураза-байрам. В частности, разночтения в датах муфтият Дагестана объяснял тем, что серп молодой Луны, знаменующий начало священного месяца, в Дагестане можно увидеть позже, чем в остальных регионах СКФО.

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