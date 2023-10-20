Силовики разогнали в Хасавюрте акцию в поддержку Палестины

20 октября 2023, 19:03

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Митинг в поддержку Палестины в Хасавюрте разогнали сотрудники полиции. Сегодня также прошел авто- и конный пробег с палестинскими флагами в Карабудахкентском районе. Местные власти подтвердили мирный характер акции, но призвали сельчан выражать поддержку молитвой.

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны, а на советском танке в Хасаюрте был установлен флаг Палестины.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Митинг собрался сегодня в Хасавюрте у мемориала "Танк Э. Б. Джумагулову", на котором установлен флаг Палестины, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Спросите Расула". на акции собралось не менее сотни человек, собравшиеся выразили поддержку мусульманам Палестины, в их руках не было лозунгов, многие снимали происходящее на свои телефоны, следует из видео.

Однако спустя время акция была разогнана. Как следует из видео, размещенного сегодня в Telegram-канале "Черновик", несколько людей бежали по ступенькам от монумента, среди них также был и один человек в форме силовика, раздавались возмущенные крики, были слышны сирены полицейских машин, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале "Черновик".

На митинге в Хасавюрте не было зарегистрировано нарушений общественного порядка, сообщил источник в МВД по Дагестану. Правоохранители знали о проведении акции в городе, поэтому заранее выставили патрули на площади, проинформировало сегодня "Новое дело". Официального подтверждения этой информации к 18.50 мск нет.

Также акции протеста прошли и в других населенных пунктах Дагестана. Так, в Карабудахкентском районе прошел автопробег в поддержку Палестины. на видео, опубликованном в Telegram-канале "Тут Кавказ", опубликовано видео, как утверждается, из сел Гели и Доргели. На записи видны не менее 20 машин, большинство из которых с выставленными в окна флагами Палестины.

Часть участников пробега предпочла передвигаться на конях, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Baza.

Информацию о пробег подтвердила районная администрация. "Сегодня, после пятничной молитвы в селе Доргели, состоялся автопробег "Доргели - Гели" в знак протеста событий, происходящих в Палестине. Акция была незапланированной, но, при этом, прошла без происшествий, в мирной обстановке", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Карабудахкентского района. Вместе с тем, районные власти призвали жителей "не выходить на несанкционированные митинги и протесты", которые "запрещены законом РФ" не поддаваться на провокации "проукраинских каналов". "Наилучшим способом поддержать жителей Палестины в данный момент являются молитвы и дуа каждого из нас. Например в Карабудахкенте на Джума прочитали коллективный дуа и зикр", - говорится в публикации.

Большинство жителей Дагестана сочувствует палестинскому народу в израильско-палестинском конфликте, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. По их мнению, причина разгона акции в Махачкале в поддержку Палестины, которую попытались провести 17 октября, кроется в ее несанкционированном характере и опасениях властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане.

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