Жители Дагестана собрали для палестинцев более 17 миллионов рублей

20 октября 2023, 13:45

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В Дагестане для помощи палестинцам собрано менее чем за сутки 17,5 миллиона рублей, сообщил благотворительный фонд "Инсан".

Как писал "Кавказский узел", обострение палестино-израильского конфликта вызвало отклик у мусульман на Северном Кавказе. Так, в Чечне официальное духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. 19 октября муфтият Дагестана призвал имамов мечетей на пятничном намазе помолиться за прекращение войны.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Во дворе центральной мечети Махачкалы идет сбор пожертвований в помощь Палестине, сообщил сегодня благотворительный фонд "Инсан" в своем телеграм-канале.

О сборе денег фонд объявил в своем телеграм-канале в 14.57 мск 19 октября. Целью был заявлен сбор 10 миллионов рублей, первые семь миллионов были собраны за пять часов. "Сбор в 10 000 000 рублей вы почти закрыли за считанные часы. Новая сумма - 20 000 000 рублей", - говорится в сообщении, размещенном в ночь на 20 октября в телеграм-канале фонда.

По состоянию на 13.44 мск, собрано 17,54 миллиона из 20 миллионов рублей, указано на странице "Сбор для Палестины" на сайте фонда.

Большинство жителей Дагестана сочувствует палестинскому народу в израильско-палестинском конфликте, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. По их мнению, причина разгона акции в Махачкале в поддержку Палестины кроется в ее несанкционированном характере и опасениях властей из-за расшатывания ситуации в Дагестане.

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